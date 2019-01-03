泰勒絲新年開趴變身小美人魚　布蕾克扮桃樂絲全場最可愛

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@taylorswift、@gigihadid、《小美人魚》、《綠野仙蹤》、《歡樂滿人間》

泰勒絲（Taylor Swift）日前在位於紐約的家中開起了變裝派對，邀請了許多親朋好友前來參加，為了歡慶新年的到來還特別設定了主題：「童年時的英雄」，在泰勒絲PO出的照片中可以看到大家都非常精心打扮，除了扮成小美人魚中艾莉兒的泰勒絲之外，還能看到扮成仙女褓姆Mary Poppins的吉吉．哈蒂德（Gigi Hadid）！

泰勒絲相當用心的裝扮，紫色的馬甲上衣加上閃亮亮的綠色魚鱗長裙，仔細看還可以發現她背著螃蟹小包包！就像是把賽巴斯丁帶在身邊一樣～即使是外國人們普遍不喜歡的紅髮，泰勒絲還是百分之百還原，而且紅髮的她看起來也非常有氣勢！

另外Gigi Hadid的變裝也很吸睛！她扮的是迪士尼《歡樂滿人間Mary Poppins》的主角，也就是仙女保姆Mary Poppins，這個還原度也超過99％了！尤其是在配件方面，帽子、雨傘、鞋子甚至包包幾乎如出一轍。

在團體照中階梯上站在正中間的可愛女孩，大家肯定看得很面熟，她正是布蕾克萊芙莉（Blake Lively），而她裝扮的是經典童話《綠野仙蹤》裡的桃樂絲，用藍色緞帶綁成兩條辮子，穿上藍色格紋洋裝和紅色低跟娃娃鞋，還有一個小竹籃，Blake Lively扮起來甚至比原版桃樂絲還可愛，還多了點性感～

看到Blake Lively可能會想說那她的老公在哪呢？當然了「死恃」絕對不會錯過老婆姊妹的盛大派對，正在一旁跟泰勒絲尬酒呢！不過萊恩雷諾斯扮成什麼就沒有人看得出來了～

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