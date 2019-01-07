【奧斯塔羅】小人退散！最近有人對你心懷不軌嗎？

敵意總是件可怕的事情，可別推心置腹的和周遭朋友相處，最後卻換來一支支冷箭，接下來就讓奧斯陪你一起來看看，最近周遭有敵意存在嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

抽到這張牌的朋友，目前的生活中已經存在對你充滿敵意的人囉！不知你是否發現容易被朋友誤會或是起爭執，甚至是無來由的被其他人說了閒話，奧斯建議抽到這張牌的朋友，最近要多收斂一些，因為這樣的牌代表最近你招來了不少羨慕，甚至眼紅你的目光，另外也要多注意最近周遭人士的言語，有許多欺騙的成分存在喔！

牌ll

抽到這張牌的朋友，目前的生活周遭並沒有存在充滿敵意的人事物，因為這樣的一張牌充滿溫暖與快樂，因此其實整體看來都稱得上是和諧的喔！也因為這樣的一張牌代表當事人是個樂於分享的人，所以讓周遭的朋友都是用心的與你相處，有時面對朋友的不如意與負面情緒，你也都很能替朋友解決或陪伴他們，奧斯建議要好好把握周遭這些真心的好友喔！

牌lll

抽到這張牌的朋友，目前周遭的人都還算和善，這張牌代表熱情與動力，目前周遭的人都是真心與你相處的，而也因為這樣的一張牌有著開始與創造的含意，如果最近有計畫要付出行動的朋友，也不容易遇到旁人的阻攔，因此奧斯建議若有計畫要實施的朋友，要好好把握最近的時間囉！

牌lV

抽到這張牌的朋友，最近可要好好注意一下了！因為最近會有不懷好意的朋友出現，也許正算計著你，因此奧斯建議抽到這張牌的朋友，最近在與旁人相處時，要多保留一些，奧斯建議這陣子也要避免過度付出，或是將一些不適合與他人分享的事情與他人分享，甚至是討論公司上司或同事間的八卦，因為這將有機會讓自己陷入裡外不是人的狀況，要多加注意囉！畢竟人心隔肚皮，還是小心點好喔！

請點我FB：奧斯塔羅行動占卜