日本瘋傳「熱布丁吐司」食譜公開　甜甜熱熱冬天吃一口好幸福

日本 Twitter 用戶 @SW_Chief 近日發布了自己製作的「甜熱三明治」，兩天內被點讚6萬次、轉發2萬則！他將布丁夾到兩片熱吐司中，一個超美味的法式甜點就誕生了！重點是，為什麼一直都沒有人想到要這樣吃呢？

製作材料：



吐司片*2

布丁*1

壓網烤吐司夾*1



製作食譜：

1.先把布丁擠到盤子上，微波幾秒鐘預熱。注意喔！只要稍微有點熱度就可以了。

2.把預熱好的布丁夾到兩片吐司中間，放進「壓網烤吐司夾」裡壓一壓。

3.把吐司夾放進烤箱裡烤，焦度自訂。

4.烤完之後把它切一半吃，比較不容易爆漿。

「熱布丁吐司」製作方法真的超簡單，只是一直沒有人想到這樣吃而已！香甜的布丁味，搭配熱騰騰的吐司，當早餐、甜點都好適合啊！

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TEXT／BY SYLVIA CHENG

PHOTO／24H.PCHOME.COM.TW、TW.BUY.YAHOO.COM、GOODS.RUTEN.COM.TW、Twitter@SW_Chief

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