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日本瘋傳「熱布丁吐司」食譜公開　甜甜熱熱冬天吃一口好幸福

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日本 Twitter 用戶 @SW_Chief 近日發布了自己製作的「甜熱三明治」，兩天內被點讚6萬次、轉發2萬則！他將布丁夾到兩片熱吐司中，一個超美味的法式甜點就誕生了！重點是，為什麼一直都沒有人想到要這樣吃呢？

▲熱布丁吐司。（圖／ELLE）

製作材料：

吐司片*2
布丁*1
壓網烤吐司夾*1

製作食譜：

1.先把布丁擠到盤子上，微波幾秒鐘預熱。注意喔！只要稍微有點熱度就可以了。
2.把預熱好的布丁夾到兩片吐司中間，放進「壓網烤吐司夾」裡壓一壓。
3.把吐司夾放進烤箱裡烤，焦度自訂。
4.烤完之後把它切一半吃，比較不容易爆漿。

▲熱布丁吐司。（圖／ELLE）

「熱布丁吐司」製作方法真的超簡單，只是一直沒有人想到這樣吃而已！香甜的布丁味，搭配熱騰騰的吐司，當早餐、甜點都好適合啊！

▲熱布丁吐司。（圖／ELLE）

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▲熱布丁吐司。（圖／ELLE）

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▲熱布丁吐司。（圖／ELLE）

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▲熱布丁吐司。（圖／ELLE）

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▲熱布丁吐司。（圖／ELLE）

TEXT／BY SYLVIA CHENG

PHOTO／24H.PCHOME.COM.TW、TW.BUY.YAHOO.COM、GOODS.RUTEN.COM.TW、Twitter@SW_Chief

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

ELLE, 熱布丁吐司, 布丁, 吐司, 冬天
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