當媽媽後　也能保有自我！Gochui 創辦人何慧凌道出女人心聲

「我是媽媽，但我同時也是自己！」Gochui 時尚孕婦裝品牌創辦人何慧凌 Emily 眼神散發一股溫柔的堅強，用著極其堅定的語氣說道。但其實身兼職業女性與兩個孩子媽媽的她，在剛走入家庭時，也曾經有段非常迷茫與徬徨的時期，好似當身上多了許多不同的身分，就逐漸失去做自己的能力與權利。

因此當初在尋找品牌定位時，Emily 便決定以「Just be Yourself ! 」作為核心理念，希望透過 Gochui 這個古錐的孕婦裝品牌陪伴辛苦的孕媽咪們「勇敢地做自己！」

孕期找不到喜歡的服裝，她轉而自己創業設計

▲在市面上找不到心儀的孕婦裝，Emily 決定創立品牌「自己的衣服自己設計」

服裝一直是 Emily 很喜歡的領域，大學就讀實踐服裝設計系期間，就曾半工半讀，在 24 小時內往返韓國工作，回來後又緊接著至學校上課。即使過去曾有機會進入高薪待遇的科技產業，她也沒有接受，選擇成為一名服裝設計師。

接觸過各式歐美、日韓流行服飾的她，在進入孕期後卻發現，竟然找不到自己喜歡又穿得舒適的孕婦裝，大眾仍存在著孕婦就只能穿得寬鬆又花俏的傳統刻板印象。「為什麼台灣沒有專為孕婦設計好看的服裝呢？」憑著這股念頭，Emily 決定從韓國採購開始，一步步建立品牌 Gochui，走向設計時尚孕婦裝的創業之路。

穿上舒適的孕婦裝，她要讓所有的孕媽咪勇敢做自己！





▲經典的設計讓 Gochui 的衣服不會輕易退流行，下一胎也可以繼續穿

「孕婦裝只是一個讓自己更舒適的加分配件，而不是限制」，Emily 認為即使懷了孕，仍可以維持孕前的穿著習慣，選擇自己喜愛的衣服來穿，不一定只能穿孕婦裝，只是需要在挑選上多一些細節考量。

因此在設計品牌服裝時，Emily 除了會特別注重下著的舒適度外，還會特別針對孕期的生理需求增加貼心的巧思設計，像是為了母乳媽咪餵哺方便，在不破壞整體美感下，把鈕扣、拉鍊隱藏在側邊，或是將好看的襯衫、風衣結合可拆式的哺乳夾層，既美觀又能提升哺乳衣的實穿性。

就算日後無哺乳需求，也還是可以拆除內裡，變身一般衣裳繼續獨立穿搭。

▲擁有多年服裝設計經驗的 Emily 深知如何打版才能穿起來修身又顯瘦

Emily 形容她自己屬於身材比例非常不好的那一型，因此無論是在購買還是設計服裝時，都會特別注意版型的設計與口袋等物件擺放的位置，經常為此和打版師傅上演諜對諜攻防戲碼。

師傅常納悶「差那 0.2 公分到底有什麼差？」Emily 總是激動地回應：「當然有差！」只要位置稍微不同，視覺上效果就很有可能從顯瘦轉為顯胖，尤其是對孕媽咪來說，身材胖瘦可說是最在意的部分！

走過人生低潮，她悟出斜槓闆娘之道

▲讓 Emily 欣慰的是，儘管忙碌，但好好和孩子溝通，他們都會懂得並且體諒

目前 Emily 擁有一對五歲和三歲的可愛兒女，是個標準的斜槓媽咪。她回憶起事業起步的前期，那時剛好懷上第二胎，經常必須一邊孕吐一邊拍攝新品，狀態只能用一個「慘」字來形容。

在這近四年的創業期間，花費在工作上的時間更是經常比陪伴孩子來得多，儘管仍會盡力尋找空檔帶孩子出去放風，但有時真的沒辦法，也只好把兩個孩子帶來公司一起加班。

▲Emily 常在個人粉絲專頁《我的人生超幽默》上分享孩子讓她又好氣又好笑的無厘頭事蹟

「其實只要好好跟孩子說，孩子是能體諒父母忙的」，Emily 坦言過去也曾極力想從工作與家庭中找取平衡，但事實就是自己不是一般員工，很多權責沒辦法完全切割清楚，若公司業務繁忙或是突然有緊急狀況，勢必得犧牲自己的私下時間，因此「放下它，並接受它」是 Emily 最後悟出的闆娘人生之道。

用心經營，她視品牌為第三個孩子

▲孕育一個品牌，背後所需要付出的時間與心力絕對不輸給養育一個孩子

專訪的尾聲，和 Emily 談到有沒有想生第三胎的打算？她不假思索指向平時拍攝必備的「假肚子」，老練地笑說：「Gochui 就是我的第三個孩子阿！」

未來，Emily 不僅要把成立門市，將 Gochui 從線上帶往線下，還要將今年赴日參展的成功經驗作為基石，一步步朝外拓展香港、日韓市場，除了希望能把「孩子」送上國際舞台外，她也想讓更多的孕媽咪知道，就算懷著身孕、當了媽後，仍然可以保有很少女的美麗倩影！

Gochui

－Facebook

－穿上 Gochui 讓孕媽咪也能做自己

攝影：鄭凱豪

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