說・流行／世界上第一家「概念店」10 CORSO COMO　從米蘭開到台灣

▲10 CORSO COMO米蘭店，很有獨到風格。（圖／翻攝官網）

文 / 小尾

始終記得很多年前第一次到米蘭，有人跟我說，一定要到「10 CORSO COMO」朝聖。那是個什麼東西？我沒查也沒想就去了，走進一幢被植物包圍的民宅，才發現原來有店可以長成這模樣，逛逛精品、看看藝術品、喝杯咖啡，裡頭的空氣，好像都和外頭不一樣，時髦、品味全包了。

▲米蘭店內的餐廳、藝廊。（圖／翻攝官網）

概念店，這裡開始

最近10 CORSO COMO要在台北開Logo Shop，忍不住又想起米蘭那個「必需朝聖」的地方，它之所以厲害，是因為創立在選品店還不盛行的年代，堪稱鼻祖，而且身份多重，很難簡單被定義，10 CORSO COMO要營造的是一種生活態度，但也曾被選為全球最酷的百貨公司之一，接地氣一點想，可以吃、可以逛，用百貨公司形容好像也沒什麼錯。

▲10 CORSO COMO創辦人Carla Sozzani。（圖／達志影像／美聯社）

1990年，曾任職《VOGUE》、《ELLE》等時尚雜誌的Carla Sozzani，在米蘭的Corso Como路10號創立了結合藝廊與書店的空間，地址就是店名，1年後，憑藉她在時尚圈的經歷與品味，加上曾任義大利版《VOGUE》總編輯的妹妹Franca Sozzani協助，增加了時尚部門，精選的各大品牌服裝、配件共聚一堂，時尚地位顯而易見。

別急，慢慢逛

10 CORSO COMO被義大利社會學家Francesco Morace稱為「概念店」，後來這名詞才被廣泛運用。1998年增加咖啡店、2003年多了只有3間房間的旅館、2009開設頂樓花園，品味在生活中處處延伸，與一般購物殺紅眼的型態完全不同，10 CORSO COMO希望人們可以「慢慢逛、慢慢買」，文化與商業的養分同時吸收。

▲10 CORSO COMO首爾店。（圖／翻攝官網）

台北，Logo Shop

除了米蘭，10 CORSO COMO在首爾、上海、北京都開了分店，2018年插旗紐約。黑白圈圈圖案的Logo由美國藝術家Kris Ruhs設計，也成了10 CORSO COMO的象徵，推出許多相關商品，或與其他品牌聯名，因此除了完整的概念店，在東京開有專門販售Logo系列的Logo Shop，將在台北微風南山開幕的則是全球第二家，由Kris Ruhs親自來台看過場地後設計。

▲10 CORSO COMO的Logo由美國藝術家Kris Ruhs設計。（圖／微風提供）

經營超過28年的10 CORSO COMO極具指標性，1997年開幕2017年劃下句點的巴黎潮店Colette、2004年由川久保玲打理，倫敦起家的Dover Street Market，與其相較，都算是後生晚輩。

表面光鮮、在全球拓展營業點，但10 CORSO COMO近年財務狀況並不佳，虧損、負債，米蘭本店的建築才在去年易主，所幸經營權獨立，風格態度沒受影響。

我們沒辦法時不時到米蘭的10 CORSO COMO閒晃，在台北的Logo Shop，也能找到一些滋味。

▲東京的Logo Shop。（圖／翻攝官網）



▲台北Logo Shop將販售的聯名商品。（圖／微風提供）

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