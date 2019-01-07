fb ig video ETtoday search mobile

說・流行／世界上第一家「概念店」10 CORSO COMO　從米蘭開到台灣

> >

▲10 Corso Como。（圖／翻攝10 Corso Como官網、微風提供）

▲10 CORSO COMO米蘭店，很有獨到風格。（圖／翻攝官網）

文 / 小尾

始終記得很多年前第一次到米蘭，有人跟我說，一定要到「10 CORSO COMO」朝聖。那是個什麼東西？我沒查也沒想就去了，走進一幢被植物包圍的民宅，才發現原來有店可以長成這模樣，逛逛精品、看看藝術品、喝杯咖啡，裡頭的空氣，好像都和外頭不一樣，時髦、品味全包了。

▲10 Corso Como。（圖／翻攝10 Corso Como官網、微風提供）

▲10 Corso Como。（圖／翻攝10 Corso Como官網、微風提供）

▲米蘭店內的餐廳、藝廊。（圖／翻攝官網）

概念店，這裡開始

最近10 CORSO COMO要在台北開Logo Shop，忍不住又想起米蘭那個「必需朝聖」的地方，它之所以厲害，是因為創立在選品店還不盛行的年代，堪稱鼻祖，而且身份多重，很難簡單被定義，10 CORSO COMO要營造的是一種生活態度，但也曾被選為全球最酷的百貨公司之一，接地氣一點想，可以吃、可以逛，用百貨公司形容好像也沒什麼錯。

▲10 CORSO COMO創辦人Carla Sozzani。（圖／達志影像／美聯社）

▲10 CORSO COMO創辦人Carla Sozzani。（圖／達志影像／美聯社）

1990年，曾任職《VOGUE》、《ELLE》等時尚雜誌的Carla Sozzani，在米蘭的Corso Como路10號創立了結合藝廊與書店的空間，地址就是店名，1年後，憑藉她在時尚圈的經歷與品味，加上曾任義大利版《VOGUE》總編輯的妹妹Franca Sozzani協助，增加了時尚部門，精選的各大品牌服裝、配件共聚一堂，時尚地位顯而易見。

別急，慢慢逛

10 CORSO COMO被義大利社會學家Francesco Morace稱為「概念店」，後來這名詞才被廣泛運用。1998年增加咖啡店、2003年多了只有3間房間的旅館、2009開設頂樓花園，品味在生活中處處延伸，與一般購物殺紅眼的型態完全不同，10 CORSO COMO希望人們可以「慢慢逛、慢慢買」，文化與商業的養分同時吸收。

▲10 Corso Como。（圖／翻攝10 Corso Como官網、微風提供）

▲10 CORSO COMO首爾店。（圖／翻攝官網）

台北，Logo Shop

除了米蘭，10 CORSO COMO在首爾、上海、北京都開了分店，2018年插旗紐約。黑白圈圈圖案的Logo由美國藝術家Kris Ruhs設計，也成了10 CORSO COMO的象徵，推出許多相關商品，或與其他品牌聯名，因此除了完整的概念店，在東京開有專門販售Logo系列的Logo Shop，將在台北微風南山開幕的則是全球第二家，由Kris Ruhs親自來台看過場地後設計。

▲10 Corso Como。（圖／翻攝10 Corso Como官網、微風提供）

▲10 CORSO COMO的Logo由美國藝術家Kris Ruhs設計。（圖／微風提供）

經營超過28年的10 CORSO COMO極具指標性，1997年開幕2017年劃下句點的巴黎潮店Colette、2004年由川久保玲打理，倫敦起家的Dover Street Market，與其相較，都算是後生晚輩。

表面光鮮、在全球拓展營業點，但10 CORSO COMO近年財務狀況並不佳，虧損、負債，米蘭本店的建築才在去年易主，所幸經營權獨立，風格態度沒受影響。

我們沒辦法時不時到米蘭的10 CORSO COMO閒晃，在台北的Logo Shop，也能找到一些滋味。

▲10 Corso Como。（圖／翻攝10 Corso Como官網、微風提供）

▲東京的Logo Shop。（圖／翻攝官網）

▲10 Corso Como。（圖／翻攝10 Corso Como官網、微風提供）
▲台北Logo Shop將販售的聯名商品。（圖／微風提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

10 CORSO COMO, 概念店, 買手店, Carla Sozzani, Logo Shop, 微風南山
fashion.net

熱門文章

設計師忙什麼／Daniel Wong進大牌精品當「買咖啡助理」

金球獎／「優雅白」逆襲紅毯！《水行俠》梅拉卻被噓爆

微風南山1／10開幕　5大亮點搶先看

台灣熱賣10萬支！YSL再推蕃茄紅、乾燥玫瑰的超美新色

鍾瑶LONGCHAMP超短褲上身　「微笑線」讓莫允雯眼紅

李聖經1／17來台挺SAINT LAURENT　「無敵長腿」信義區跑趴

蔡依林登封太美　粉絲搞笑問蒼天讚「眼裡有星辰」

懂・時尚／西裝右邊為何有兩個口袋？超貼心用法值得炫耀

少女們尖叫～CONVERSE打上「緞帶蝴蝶結」　穿上秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

顧人怨的《延禧》爾晴絕美大變身！渾身仙氣演最新版《神鵰俠侶》

南韓男性票選「最討厭女友問這些」！網：第一名超有感

蔡依林：不要跟著社會標準定義自己　10大勵志金句女生必讀

奧斯塔羅12星座一周運勢0107-0103　雙子感情爭吵不斷、天秤年終有望增加 女生票選「最討厭男生Top 3髮型」出爐！　2019別再剪了 卡娜赫拉記帳APP超可愛！讓粉紅兔兔與P助幫妳記下每天花費 稱職男友必買！米妮輕吻讓米奇陶醉　用迪士尼情人節商品大放閃 超過一半女生不會洗內褲　媽媽們推崇「殺菌洗法」保護你的私密處 金球獎／「優雅白」逆襲紅毯！　《水行俠》梅拉卻被噓爆 男生也能穿熊寶寶裝　從UNIQLO人氣絨毛單品入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面