超模卡莉克勞斯南非度蜜月！穿比基尼與小象合照、與長頸鹿揮手

榮登2018 年度收入最高收入模特兒第二名的卡莉克勞斯（Karlie Kloss），2018年結婚之後和丈夫兩人仍相當低調，直至2018年底才終於在個人Instagram上發出與丈夫Joshua Kushner 一起到南非度蜜月的照片，兩人甜蜜的笑容合照看起來超幸福！

到了南非，就是要體驗親眼捕捉各種野生動物，Karlie 近距離觀賞大象，自己則泡在一旁的水池和牠留下合影。

Karlie 向不遠處的長頸鹿們揮揮手，在貼文幽默地寫道：「找到我的部落了！」（Found my tribe.）

Karlie 也分享捕捉到獅子打哈欠的可愛模樣！

最甜蜜的還是Karlie 跟丈夫Joshua的這張合照，Karlie 只放上了兩個貼圖：「蜂蜜＋月亮＝蜜月！」交往六年的感情，感覺真的好幸福！

而在丈夫Joshua 個人的Instagram 只發佈一張兩人於南非度蜜月的照片，Karlie讓人戀愛的優雅回眸一笑，很可能就是丈夫Joshua現在的手機鎖屏吧！

文／Harper's BAZAAR 圖／IG

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