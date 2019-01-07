fb ig video ETtoday search mobile

超模卡莉克勞斯南非度蜜月！穿比基尼與小象合照、與長頸鹿揮手

> >

榮登2018 年度收入最高收入模特兒第二名的卡莉克勞斯（Karlie Kloss），2018年結婚之後和丈夫兩人仍相當低調，直至2018年底才終於在個人Instagram上發出與丈夫Joshua Kushner 一起到南非度蜜月的照片，兩人甜蜜的笑容合照看起來超幸福！

到了南非，就是要體驗親眼捕捉各種野生動物，Karlie 近距離觀賞大象，自己則泡在一旁的水池和牠留下合影。

▲卡莉克勞斯。（圖／翻攝自IG）

Karlie 向不遠處的長頸鹿們揮揮手，在貼文幽默地寫道：「找到我的部落了！」（Found my tribe.）

▲卡莉克勞斯。（圖／翻攝自IG）

Karlie 也分享捕捉到獅子打哈欠的可愛模樣！

▲卡莉克勞斯。（圖／翻攝自IG）

最甜蜜的還是Karlie 跟丈夫Joshua的這張合照，Karlie 只放上了兩個貼圖：「蜂蜜＋月亮＝蜜月！」交往六年的感情，感覺真的好幸福！

▲卡莉克勞斯。（圖／翻攝自IG）

而在丈夫Joshua 個人的Instagram 只發佈一張兩人於南非度蜜月的照片，Karlie讓人戀愛的優雅回眸一笑，很可能就是丈夫Joshua現在的手機鎖屏吧！

▲卡莉克勞斯。（圖／翻攝自IG）

文／Harper's BAZAAR　圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》
【延伸閱讀】

超模卡莉克勞斯Youtube首度曝光婚禮紀錄影片！影片回顧2018年關於她的118件大事

【仙氣養成】淡妝更凸顯肌膚自信的5個保養秘密！維密超模卡莉克勞斯婚前保養重點公開

關鍵字：

哈潑, 超模, 卡莉克勞斯, 南非, 度蜜月
fashion.net

熱門文章

設計師忙什麼／Daniel Wong進大牌精品當「買咖啡助理」

金球獎／「優雅白」逆襲紅毯！《水行俠》梅拉卻被噓爆

微風南山1／10開幕　5大亮點搶先看

台灣熱賣10萬支！YSL再推蕃茄紅、乾燥玫瑰的超美新色

鍾瑶LONGCHAMP超短褲上身　「微笑線」讓莫允雯眼紅

李聖經1／17來台挺SAINT LAURENT　「無敵長腿」信義區跑趴

蔡依林登封太美　粉絲搞笑問蒼天讚「眼裡有星辰」

懂・時尚／西裝右邊為何有兩個口袋？超貼心用法值得炫耀

少女們尖叫～CONVERSE打上「緞帶蝴蝶結」　穿上秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

顧人怨的《延禧》爾晴絕美大變身！渾身仙氣演最新版《神鵰俠侶》

南韓男性票選「最討厭女友問這些」！網：第一名超有感

蔡依林：不要跟著社會標準定義自己　10大勵志金句女生必讀

金球獎／「優雅白」逆襲紅毯！　《水行俠》梅拉卻被噓爆 奧斯塔羅12星座一周運勢0107-0103　雙子感情爭吵不斷、天秤年終有望增加 女生票選「最討厭男生Top 3髮型」出爐！　2019別再剪了 卡娜赫拉記帳APP超可愛！讓粉紅兔兔與P助幫妳記下每天花費 超過一半女生不會洗內褲　媽媽們推崇「殺菌洗法」保護你的私密處 微風南山1／10開幕　5大亮點搶先看 稱職男友必買！米妮輕吻讓米奇陶醉　用迪士尼情人節商品大放閃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面