2019限量版夢幻春妝登場！「字母打亮、愛心唇凍」每一樣都欠買

還沒正式進入2019年，但各品牌春妝已經紛紛揭露形象圖，2019年的春妝不但繽紛，還出了好多夢幻逸品啊！一起來看看有哪些讓人心動的彩妝控必收特殊設計款！

Becca 閨蜜聯名字母打亮



可說是打亮之王的Becca，這次與Khloé Kardashian、Malika Haqq這對好萊塢閨蜜聯名，推出限定立體字母打亮餅，古銅色、香檳色的Ｘ、Ｏ、愛心圖騰輕輕刷過就有綿密細緻的亮粉，不但有夠可愛，也適用於各種膚色上。

＊ 英文中Ｏ代表擁抱、Ｘ代表親親。

Becca X Khloé Kardashian X Malika Haqq 限量打亮字母，£15.00（約台幣NT.450）

蘭蔻字母腮紅



同樣推出字母款彩妝的還有蘭蔻，小圓盒中含有白、粉、橘、棕四個顏色的立體腮紅，帶有細微珠光感，可以用粉撲輕拍上妝，也可以挑選出想要的顏色出來，用刷子輕刷過之後上妝，字母剛好可以拼成LANCOME，真的是超級可愛！





嬌蘭葫蘆粉底



本來就擁有很多粉底支持者的嬌蘭，2019年再推一款可愛的葫蘆粉底，其中成分高達97%天然成分，把對肌膚有負擔的化學成分降到最低，無油無酒精，敏感肌也適用，並且有長達16小時的持妝度，與SPF20/PA+++的防曬係數，被中國網友大讚「根本夢幻粉底液啊！」，還搭配了同樣造型的粉底刷，日本將在2019年2月上市。

I’M MEME愛心唇凍



曾經流行一時的透明唇凍又回來囉！順應光澤果凍唇的趨勢，I’M MEME在2019年春天推出了帶有愛心亮片的透明唇凍，可以疊擦在唇膏之上，也可以單獨使用，光澤啵亮，覆蓋保濕性超高，乾唇人春夏必備！

LUNASOL十色眼妝盤



彩妝控絕對淪陷過的LUNASOL滿20年了！為了慶祝，首次推出了十色眼影，細膩無比的美麗光澤，優雅又富有層次感的配色組合，一次推出中性米色與高貴米色調兩盤，把各種深深淺淺的棕色一次收羅，讓人想要兩款通收啊！！日本將於2019年1月11日上市。

文／Harper's BAZAAR 圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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