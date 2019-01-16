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春節財運最旺的5大星座！水瓶跳槽趁現在、天秤打牌贏很大

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過年期間財運最旺的五大星座。（圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

農曆新年即將來臨，民眾們最期待應該就是，「能在牌桌上贏多少錢、刮刮樂能否中大獎」。現在就公開春節財運最旺的5大星座，看看你上榜了沒？

Top 5 雙子座

雙子座的朋友們，在過年可不只有財運亨通，連異性緣也極佳，單身的雙子，在聚會中看對眼的機率大大提高，談戀愛的人會在過年更上一層樓，並且有步入下一階段的打算，是帶回家見父母的好時機。除此之外，買彩券拿紅包也能豐收一筆，但是注意不要大筆投資，以免樂極生悲。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

▲雙子座異性緣財運都好。（圖／翻攝自unsplash）

Top 4 雙魚座

雙魚座在2019年是豐收的一年，原本容易流失的財運，在今年慢慢補回來。並且今年雙魚的貴人很多，像是老朋友老同學，都會在關鍵時刻幫助你一把，帶來一份意外之財。所以過年時會旺上加旺，紅包和年終都會讓你很滿意。

Top 3 水瓶座

2019對水瓶座而言是轉換跑道的一年，於是在農曆春節容易萌生跳槽的想法，這會使水瓶開始積極的行動，也正是財運暴漲的開始。就算是不想跳槽的水瓶，工作運也極好，被長官賞識的機會提升。並且過年時水瓶的手氣旺，也能帶來意想不到的收穫。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

▲水瓶2019有跳槽想法。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 天秤座

今年農曆春節時，天秤的財帛宮位會出現吉星，不僅過年期間，連帶整個豬年都會出現很好的財運。在小賭打麻將時，賭運整體來說不錯，但是要注意人際的相處，以免贏了錢財輸了人緣，先輸再贏不一定是壞事。

Top 1 獅子座

獅子座今年的正能量和財運，來自於周圍的親朋好友，因此要多製造出遊機會或是聚會，只要拉近人脈就能產生財運。另外在過年時，如果避免不了工作，也要努力完成，因為年後就會有收穫，而這份收穫就是取決於獅子平時的工作態度。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

▲獅子座年後工作上有收穫。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

星座, 運勢, 過年, 財運, 農曆, 豬年, 打牌, 贏錢, 12星座
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