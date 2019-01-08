楊丞琳挑戰三人行愛情《握三下我愛你》 大呼：「演得好過癮！」

2018年11月16日，在出道十八年的紀念日裡，楊丞琳在IG寫下──「未來，也請不要吝嗇地繼續愛著我。」在年末，剪了齊瀏海的丞琳來到攝影棚，讓本來就童顏的她看起來更年輕了，雖然笑稱自己多了瀏海，少了氣勢，但她還是一如往常地敬業，即便是要入水拍攝封面，丞琳的臉上也沒有一絲慍色。

即便已貴為天后，她依舊對每件事一生懸命地全力以赴，入行二十幾年，影歌視三棲的她，尊重工作這件事，僅是最基本的配置。

在一年之初，仔細回望丞琳的這兩年可謂十足精采，從《青春住了誰》世界巡迴演唱會，演技大爆發的《荼靡》《紅衣小女孩2》，到引起所有女孩共鳴的電視劇《前男友不是人》，丞琳已經成為了演什麼像什麼的演技派。

前陣子才剛殺青的電視電影《握三下，我愛你》，則是瓊瑤御用女導演劉立立、董今狐及元配王玫，在同一屋簷下生活的三人行愛情故事，複雜的心理層次、澎湃的情緒表現，讓她大呼：「演得好過癮！」

演技大爆發

「一開始是《刺青》的導演傳給我瓊瑤阿姨在自己網站上的短篇文章。是一個真實的故事，但卻覺得好像在看小說，不像現實生活會遇到的事情。但原本找我演的不是劉立立，而是元配，她其實有點像《荼蘼》裡的主婦，很包容、大愛、溫柔婉約，但我看完故事之後，想要挑戰的是劉導。她在感情上有著女人的執著，在職場上又是受人尊敬的導演，她的心路歷程是我想要探索發揮的。」丞琳這麼說。

從沒演過年代戲的她，因為這部戲嘗試了六、七○年代的服裝，也從年輕一路演到年邁，尤其真人真事的挑戰，更是她一直以來嚮往的。「以前人家問我最想演什麼，我其實不太清楚，這次遇到才知道原來就是真人真事。你沒辦法單純創造一個角色，你必須在不偏離真人的性格行為前提下詮釋，但又要有信服力。」

為了詮釋劉立立，丞琳花了好幾個月搜尋了各種有關她的故事，別人口中的她、她曾經接觸的人，或是另一位女主角──原配王玫女士眼中的她…，渴望從細碎雜亂的線索中，創造出一個最真實的虛構人物。「我希望了解他們故事的人，會覺得我就是劉導。所以我常會在心理跟她喊話，請她給我力量。這部戲雖然拍攝時間很短，但戲劇張力極大，內心情緒起伏的戲就有好幾場。劉導一開始是第三者，但她投入情感的過程要被大家理解，知道她為什麼走上這一步。」

三人行不行

因為這部劇本，讓丞琳理解愛的不同形式，也看見了女性的無私與大愛是確實存在真實世界裡。原配王玫和劉導，都因為對同一個男人的愛，激發出對彼此的情感，丞琳敬佩之餘，也體會到自己與劉導的不同感情觀，「我跟劉導個性上那種直接、中性、性情中人的感覺可能是像的，但感情觀真的差很多，她其實是死心眼的人，但我甚至死心眼到，會把感情上一個小問題放很大，讓我的朋友都不太敢跟我聊她們男友的事，因為我很容易覺得感情不應該再走下去，有點太過份挑剔。」

就像之前《前男友不是人》的黎親愛，楊丞琳說這是以前到現在，最不像她的一個角色，更與自己的感情觀一點也不雷同，但她還是以精湛的演出驚艷觀眾。「我沒有大魔王般的前男友，談戀愛也很果斷，遇到不對的人，我永遠都是那個最快了斷的人。但或許因為我沒有這種煩惱，更渴望演出這樣的角色，讓大家有共鳴。」

最理性的戀愛女神

在愛情上審慎理性的丞琳，笑言自己在感情中，是朋友間膜拜的女神。「我現在的狀態很穩定，但我想分享周邊朋友的故事，希望大家在一段戀愛還沒有開始之前，要慎重評估。我真心地建議大家，即便是被愛情沖昏頭，還是要聽身邊人的話。每個人都當過那個耳朵硬的人，但是耳朵硬一兩次就好了，不要一直硬下去，最後搞得自己渾身是傷。年輕的時候可以體驗，但過三十之後就會很辛苦，越成熟越要把耳朵放軟，越要頭腦清楚，要成長。愛情上你一定要觀察自己有沒有長大，如果發現在走回頭路的時候，一定要把自己打醒。」

或許因為是家裡成長背景，也或許是父母關係造成的影響，對於丞琳而言，在愛裡面，保護自己不被受傷是很重要的。「我寧可早一點面對問題，也不要因為已經難分難捨作了錯誤的決定。我這個人不走回頭路，不只感情，人生的各個方面都是，或許不是時時刻刻都往前，有原地踏步的時候，但至少不要往後退。」

慢生活是侘寂

若問身邊的人，以前的楊丞琳絕對稱的上是個性子急的人，要求完美的她，更一路耕耘努力成為台灣唯一入圍過金鐘、金曲和金馬獎的女星。但女孩到了三十歲那個集體焦慮的階段，也讓她開始思索放慢腳步。「認識我的人都會說，我比以前慢多了，但基本上還是偏快，不過慢生活不一定是步調慢，是希望仔細品味活在當下的意念，像是吃飯好好享受，用心珍惜跟朋友、情人、家人間的相處…，我也是不斷在學習這件事情。」

這般的生活禪意或許用日本美學侘寂（Wabi Sabi）來形容最為適合，著重在欣賞自然和生活的細節，如進食時吸入食物的香氣，訓練自己欣賞生活中最簡單的事。就如同丞琳說，最討厭有些朋友吃飯時卻一直玩手機，「如果要見面，那就專心跟眼前的對象聊天，而不是人在這，靈魂卻好像在手機另一端。當然工作忙碌，有時候需要被追著走，但有沒有喘一口氣，給自己或重要的人時間，才是最重要的。」

時常透過電影那兩小時間進入幻想世界，紓解壓力的丞琳，覺得運動也幫助了自己享受當下。「運動雖然不是慢速的事情，可是肯定能更接近慢生活，不管是跳 Zumba 或熱瑜珈的時刻，我真的很專心在自己的身體上，跳的時候會發現自己無意識地在笑，在運動那一小時，真的沒有空想別的事情，你只有空去面對自己的身體和意念，這也是一種慢的方式，讓你從忙碌生活中暫停片刻。」

青春住了你

或許是人慢了下來，開始珍惜身邊的風景，現在的丞琳越發自信，繼2017年以《年輪說》入圍金曲獎最佳年度歌曲獎、以《荼蘼》入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎，2018年的《青春住了誰》世界巡迴演唱會，秒殺的售票情況，幾千人的座位一票難求的高人氣，讓她事業更趨高峰。

「其實這是我三次巡演以來，售票狀況最好的一次。」丞琳這麼說，「以前要倒吊、浸水缸，才能讓大家注意到我的歌聲。很慶幸的就是這次不需要，最感動就是現場大合唱的聲音，然後還有一種感動，就是前置作業在編寫歌單的時候，會覺得這幾年下來，有了好幾首作品可以觸動大家。我做這個演唱會的目的不是為了自己，是希望觀眾聽到這些歌回憶到自己的青春，當時的自己在做什麼？這是我看 Coldplay 演唱會的心得，我覺得這次是有做到了。」

去年十月在高雄開唱的她，也特別邀請初戀情人小鬼一起合唱，讓意念更為落實。「他真的就是我的青春，勢必要來跟我一起合唱。確實我跟他的出現，讓很多人想到自己的初戀。現在有太多負面能量，公眾人物能做的，還是要把正面的東西傳遞給大家。想到自己的初戀，想到某一段戀愛，這些都是很美的。」

沒有改變的單純

在演藝圈今年整整滿十八年，這不僅是她第一份工作，也是唯一一份工作，即便在複雜多變的工作環境中，楊丞琳時不時還是會透露出小女孩的一面。「這份工作確實是複雜的，可是它沒有改變我的單純，簡單來說，你要知道自己是誰，因為別人認為的你，都不是真的你，你也才不會迷失在別人的看法裡。」

訪談的最後一個問題，我問了丞琳，「人生的什麼事情最讓你感激？」孝順的她想了一下，對我說：「我很感激現在我們家不用為錢煩惱，在經濟上沒有負擔。從小家裡是負債的，我看到媽媽多麼辛苦，所以我很驕傲現在有能力讓她完成想做的事。背債其實是我的選擇，為了最愛的家人付出，我當然覺得很快樂。或許自己要犧牲付出的東西也很多，但是如果可以換來家人無後顧之憂，還是覺得太值得了。」

別人的指指點點和閒言閒語，對於現在的她已經沒有任何殺傷力，因為幸福和人生最終都是自己的。現在的丞琳，只會更好更強大，增添了成熟的溫暖氣息，氣場正好的她，正在往更好的路上邁進。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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