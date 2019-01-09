男人不能解決所有問題！從雲妮露、神力、讚姐看迪士尼重塑女性特質

編輯／JJ 圖／翻攝自《無敵破壞王：網路大暴走》劇照

迪士尼近期的動畫大作《無敵破壞王2：網路大暴走》，可以說是集結了過去所有的經典動畫故事，埋藏了眾多的彩蛋在電影當中，尤其是迪士尼一手打造的公主們，更是在劇中串演決定雲妮露是否也是公主的關鍵，「是不是每個人都覺得你的難題，都是靠男人解決的？」這也深刻地展現了迪士尼重新塑造了女性的特質。

早期所創造的公主中，幾乎都是容貌美若天仙、並且一定要搭配一位能拯救自己的真命天子，雖然從《勇敢傳說》、《冰雪奇緣》開始更加入公主的獨立、勇猛堅強的個性，甚至不需要男人也能完成童話故事。但是在《無敵破壞王：網路大暴走》中，更是以幽默自嘲的方式，改變了從前對女性角色的既定框架，或許你也能從下面三個角色發現自己的影子。

《以下有雷》

雲妮露（Vanellope）

雲妮露是賽車遊戲《甜蜜衝刺》（Sugar Rush）裡的賽車手，而且還是常勝冠軍，喜歡新鮮、刺激的個性，讓她對一成不變的賽道產生厭倦。長相設定是一般的可愛小朋友，講話、唱歌的聲音都不好聽，且與破壞王的關係不是愛情而是友情，與一般迪士尼電影主角的設定相差甚遠。

後來到了網路世界偶然到了另一個遊戲《致命關頭》（Slaughter Race），雲妮露深深愛上了這裡的危險刺激感，決定留在這邊才是自己想要的，也靠實力獲得肯定，不害怕離鄉背井，喜歡的就去追，即使夢想不是旁人所看好的，也要相信自己能闖出一片天。

讚姐（Yesss）

破壞王與雲妮露為了籌錢來到BuzzTube，遇見了這位藍色皮膚、打扮浮誇卻有型的讚姐（Yesss），她是BuzzTube網站的管理者，有強大的商業頭腦，一眼就能辨識影片的好壞，在幫助雲妮露時也能迅速做出最有效率、正確的選擇，就像是職場上的女強人，位高權重不是男人的特權。

神力（Shank）

《致命關頭》（Slaughter Race）中的神力是遊戲裡最強、駕車技術最好的角色，在這種危險、刺激又有點暴力的遊戲中，最強的王牌竟是一個美麗女子，化著煙燻妝、穿著緊身皮衣還有刺青，雖然看起來難親近、有點叛逆，但其實她的個性十分率性、很善解人意，告訴著人們不能靠著外表斷定一個人，也是雲妮露理想中的自我形象。

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