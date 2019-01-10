fb ig video ETtoday search mobile

「達菲與好朋友們」換上超可愛新裝　整套衣服都是米妮製作

> >

▲日本東京（圖／翻攝自東京迪士尼）

編輯／Ping　圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp

繼上次官網悄悄釋出「達菲」和「雪莉玫」造型的兩款毛絨背包後，日本東京迪士尼海洋再度推出「達菲與好朋友們」新品－「Duffy’s HEARTWARMING DAYS」系列，可愛的達菲與好朋友們為了要答謝米妮親手縫製整套衣服給他們，所以很努力的做出這系列，絕對會讓大家理智線斷光，心甘情願交出錢包啦。

＃米妮親手縫製「達菲與好朋友們」的整套衣服

達菲（Duffy）、史黛拉（StellaLou）、傑拉東尼（Gelatoni）和雪莉玫（ShellieMay）他們都有自己專屬的套裝喔～將不同風格的布料拼在一起，居然也可以那麼可愛，不愧是米妮親手縫製的呢！這次只有販售他們身上的衣服，所以如果你家裡剛好有一組「達菲與好朋友們」，那這次你就可以幫他們換上新衣服啦。

▲日本東京（圖／翻攝自東京迪士尼）

＃「Duffy’s HEARTWARMING DAYS」吊飾

這次還有縮小版的「達菲與好朋友們」吊飾，可以掛在包包或鑰匙上，讓你到哪都可以戴著他們趴趴走。

▲日本東京（圖／翻攝自東京迪士尼）

▲日本東京（圖／翻攝自東京迪士尼）

＃「Duffy’s HEARTWARMING DAYS」側背包

女孩們，尖叫吧！這個包包未免也太可愛了吧～好想背著可愛的達菲在迪士尼玩喔。萌萌的「達菲與好朋友們」手裡拿著愛心，好像在表達愛意，不管是要告白還是送給情人，送這準沒錯啦。

▲日本東京（圖／翻攝自東京迪士尼）

▲日本東京（圖／翻攝自東京迪士尼）

＃「Duffy’s HEARTWARMING DAYS」抱枕

還有這兩款超萌的達菲（Duffy）、史黛拉（StellaLou）抱枕，晚上抱著他們一定可以睡的很甜～

▲日本東京（圖／翻攝自東京迪士尼）

＃「Duffy’s HEARTWARMING DAYS」其他周邊

另外還有多款周邊商品在等著大家，不管是每個手作控都會喜歡的鈕扣、緞帶、插針包，或是實用的皮尺、毛巾、手提包等等，全部都可愛到讓人失心瘋。

▲日本東京（圖／翻攝自東京迪士尼）

除此之外，還有多款甜點任你選擇～而且這些不只是普通的糖果、餅乾而已，上面還有一些特別的設計，像是「達菲與好朋友們」的掌印、小頭像等等，萌到讓人捨不得吃。

▲日本東京（圖／翻攝自東京迪士尼）

▲日本東京（圖／翻攝自東京迪士尼）

記得要前往日本東京迪士尼海洋前，一定要把「Duffy’s HEARTWARMING DAYS」列在購物清單裡喔！千萬不要錯過。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

迪士尼, 周邊商品, 達菲, 史黛拉, 雪莉玫, 傑拉東尼, 米妮, 東京, 日本, 迪士尼海洋, 新品
fashion.net

熱門文章

設計師忙什麼／Daniel Wong進大牌精品當「買咖啡助理」

金球獎／「優雅白」逆襲紅毯！《水行俠》梅拉卻被噓爆

微風南山1／10開幕　5大亮點搶先看

台灣熱賣10萬支！YSL再推蕃茄紅、乾燥玫瑰的超美新色

鍾瑶LONGCHAMP超短褲上身　「微笑線」讓莫允雯眼紅

李聖經1／17來台挺SAINT LAURENT　「無敵長腿」信義區跑趴

蔡依林登封太美　粉絲搞笑問蒼天讚「眼裡有星辰」

懂・時尚／西裝右邊為何有兩個口袋？超貼心用法值得炫耀

少女們尖叫～CONVERSE打上「緞帶蝴蝶結」　穿上秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

12星座的喜歡能堅持多久？雙子10天就膩、最深情的果然是他

看電影流眼淚不是因為玻璃心　研究：愛哭鬼其實是天才

日本瘋傳「熱布丁吐司」食譜公開　甜甜熱熱冬天吃一口好幸福

你的他上榜了嗎？曖昧到一半喜歡玩消失的5大星座 《秘密花園》重看N遍還是好看！網推今生必看10部經典韓劇 《水行俠》傑森摩莫亞20歲嫩照曝光！深邃五官+大肌肉根本是性感天菜 永遠抓不到他的心！愛情中最不受控制的星座男TOP3 「兩穿毛衣」能變斗篷！　修杰楷推坑型男必入手 2019大熱的5款髮型！TWICE志效、雪莉都剪了，還不快預約設計師 36米巨大KAWS玩偶降臨五股　台北展限定「小籠包Tee」必收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面