「達菲與好朋友們」換上超可愛新裝　整套衣服都是米妮製作

編輯／Ping 圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp

繼上次官網悄悄釋出「達菲」和「雪莉玫」造型的兩款毛絨背包後，日本東京迪士尼海洋再度推出「達菲與好朋友們」新品－「Duffy’s HEARTWARMING DAYS」系列，可愛的達菲與好朋友們為了要答謝米妮親手縫製整套衣服給他們，所以很努力的做出這系列，絕對會讓大家理智線斷光，心甘情願交出錢包啦。

＃米妮親手縫製「達菲與好朋友們」的整套衣服

達菲（Duffy）、史黛拉（StellaLou）、傑拉東尼（Gelatoni）和雪莉玫（ShellieMay）他們都有自己專屬的套裝喔～將不同風格的布料拼在一起，居然也可以那麼可愛，不愧是米妮親手縫製的呢！這次只有販售他們身上的衣服，所以如果你家裡剛好有一組「達菲與好朋友們」，那這次你就可以幫他們換上新衣服啦。

＃「Duffy’s HEARTWARMING DAYS」吊飾

這次還有縮小版的「達菲與好朋友們」吊飾，可以掛在包包或鑰匙上，讓你到哪都可以戴著他們趴趴走。

＃「Duffy’s HEARTWARMING DAYS」側背包

女孩們，尖叫吧！這個包包未免也太可愛了吧～好想背著可愛的達菲在迪士尼玩喔。萌萌的「達菲與好朋友們」手裡拿著愛心，好像在表達愛意，不管是要告白還是送給情人，送這準沒錯啦。

＃「Duffy’s HEARTWARMING DAYS」抱枕

還有這兩款超萌的達菲（Duffy）、史黛拉（StellaLou）抱枕，晚上抱著他們一定可以睡的很甜～

＃「Duffy’s HEARTWARMING DAYS」其他周邊

另外還有多款周邊商品在等著大家，不管是每個手作控都會喜歡的鈕扣、緞帶、插針包，或是實用的皮尺、毛巾、手提包等等，全部都可愛到讓人失心瘋。

除此之外，還有多款甜點任你選擇～而且這些不只是普通的糖果、餅乾而已，上面還有一些特別的設計，像是「達菲與好朋友們」的掌印、小頭像等等，萌到讓人捨不得吃。

記得要前往日本東京迪士尼海洋前，一定要把「Duffy’s HEARTWARMING DAYS」列在購物清單裡喔！千萬不要錯過。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App