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買鞋總是不合腳？鞋控必學3種小技巧　 再也不會買錯

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▲試穿鞋。（圖／翻攝自unsplash.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com

身為腦波弱的女子，不是因為店員積極推銷而買到不合腳的鞋，不然就是因為款式、外型太燒，一時衝動沒有試穿就購買，到家才發現超咬腳～以下推薦給各位愛買的女孩們３個方法，讓你不再為不合腳的鞋懊惱！

＃尺寸對了，也要看合不合適

：「請問你的腳幾號？」

相信這句話常常會在鞋店被問到吧！事實上，不同的廠商、品牌在製造過程中，多少會有些微的差異，甚至有些廠商製作出來的鞋會比一般正常版型還要小一號，而這些差異可能就是造成你不舒服的關鍵，不管是咬腳，或是讓腳部有壓迫感，這些都是在購買前注意的。

另外也有可能是因為版型不合，有些人的腳骨比較寬，所以在穿一些版型設計較窄的鞋會產生不適感，所以試穿的重要性由此可見，在試穿的過程中，除了查看鞋號，也一定要站起來走走，體驗那雙鞋合不合自己的腳。

▲試穿鞋。（圖／翻攝自unsplash.com）

：「鞋子都會越穿越鬆啦！」

是的，有些鞋子會越穿越鬆。但！每雙鞋的材質、特性與伸縮性都不相同，也就是說每雙鞋子鬆開的幅度、速度都不同，而且剛買時的不舒適，是很難支撐自己繼續穿的，所以很多人還沒撐到讓鞋子鬆開的那刻就放棄了。所以在購買時，還是挑選自己當下覺得舒適的尺寸較好。

＃設計上的舒適與方便性

在試鞋時，也要注意鞋子內部的舒適度，感受鞋內的縫線、標籤、鞋底的厚度等，是否覺得好穿、舒服等。除此之外，也要注意鞋款的造型，如果當下不舒服就先放棄當下的選擇，不要因為愛美，而選擇一雙不合腳的鞋，讓自己的雙足疼痛、長雞眼，這樣就得不償失了。

▲試穿鞋。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃購買前你該準備

最後，在購買鞋子前，可以依照自己想買的鞋子類型穿著或不穿襪子，例如想買跑鞋、運動鞋類型，那就必須要記得穿著襪子到現場，最好選擇比較厚的襪子；或是想穿高跟鞋、平底鞋等類型，那就依照平時習慣所穿的襪子，例如隱形襪、絲襪等。試穿時，加入襪子的厚度，這樣測試出來的結果才會更準確喔。

▲試穿鞋。（圖／翻攝自unsplash.com）

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關鍵字：

試鞋, 試穿, 購買, 購物, 鞋子, 注意, 版型
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