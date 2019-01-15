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TWICE、丁海寅最愛「自拍APP」揭曉！　奇蹟美照超簡單

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▲韓妞最愛自拍APP（圖／翻攝自holyhaein、chianing_baby IG）

▲下載這三個自拍APP，讚數肯定狂飆！（圖／翻攝自holyhaein、chianing_baby IG）

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這個年頭，本人長得美或帥，已經不如你社群媒體上的照片重要！厲害的相機、照片才能讓你獲得高讚數與人氣。想要成為小網紅，要注意是不能修圖過度的好看，以下推薦3款以自然風格深受韓星喜愛的APP，快點下載吧！

▲韓妞最愛自拍APP（圖／翻攝自itunes.apple.com）

▲SODA濾鏡風格超自然～（圖／翻攝自itunes.apple.com）

▲韓妞最愛自拍APP（圖／翻攝自chianing_baby IG）

▲拍出來是否清新又好看呢？（翻攝自chianing_baby IG）

1. SODA

以簡潔Logo令人留下深刻印象的SODA，近期徹底席捲眾多少女手機，簡潔的介面提供濾鏡與美顏兩大功能，想要清新自在，或是甜美粉嫩，接著還能調整膚質、臉型、大眼及鼻子，快速就能修好、上傳IG。若要有復古的感覺也能滿足，而當然右下角的浮水印也能關閉，真的是網紅必備。

▲韓妞最愛自拍APP（圖／翻攝自YouTube）

▲韓妞最愛自拍APP（圖／翻攝自YouTube）

▲跟姐妹一定會玩到瘋掉。（圖／翻攝自YouTube）

2.棒糖相機（lollicam）

人氣女團TWICE曾在節目中介紹最愛用的自拍APP第一名，就是「棒糖相機」，最大特色是有許多可愛到少女心噴發的貼紙，可以配合動作一起錄製影片，讓她們玩到不亦樂乎，最適合姐妹出遊、聚會時拿出來拍。

▲韓妞最愛自拍APP（圖／翻攝自itunes.apple.com）

▲Ulike能幫你補妝、教你擺Pose。（圖／翻攝自itunes.apple.com）

▲韓妞最愛自拍APP（圖／翻攝自holyhaein IG）

▲丁海寅都下載了，網帥們別猶豫。（圖／翻攝自holyhaein IG）

3.Ulike

功能強到「國民初戀」丁海寅都不敵的Ulike，最狂的莫過於「一秒補妝」功能，可以幫你畫眉毛、補口紅，讓你素顏也能拍出完妝感！還有「姿勢」按鈕可以指導你擺Pose，晉升網美不是夢啊～

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關鍵字：

自拍, APP, 丁海寅, TWICE, 美照, SODA, 棒糖相機, lollicam, Ulike
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