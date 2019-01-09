微風南山全攻略！6大必踩點　洗頭機、藍瓶咖啡請鎖定



▲1分鐘搶先逛 微風南山。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

微風南山百貨將在明天（1／10）開始正式營業，是微風集團在信義區的第3間百貨，且附近至少有11棟百貨大樓，要在「全世界百貨密度最高」的信義區內吸金，昨（1／8）舉辦記者會後終於對外公開內部，其中包括首次跨出海外的JR東日本車站型百貨atré店中店百貨、130間獨家店櫃與美食，都是必逛亮點。

摩拳擦掌想去逛街的人，以下6大踩點懶人包必知：

【1】日本車站型百貨atré

睽違多年，又有一間日本百貨登台駐點，微風南山內有「百貨中的百貨」，形象為高質感、生活時尚的atré，共進駐51間複合品牌時尚店，其中有一半是新餐飲，挟著日本在地引進的優勢，有種「像在日本逛百貨」的氛圍，且多達20多間的新餐飲，包括藍瓶咖啡商品概念店也在其中，有罐裝咖啡、馬克杯等，夠愛嚐鮮的人花一陣子體驗新滋味了。

▲JR東日本車站型百貨atré，首次跨足海外，與微風集團合作進駐微風南山。（圖／記者張妤瑄攝）



【2】獨家精品

包含atré共有9層樓（B2～7F）、1萬6,200坪的購物空間，200間店櫃中，精品佔比23％，其中更有許多全台獨家品牌與店型，其中包含華裔設計師alexanderwang、法國精品MM6、米蘭複合式精品店10 Corso Como，都是微風獨家引進的首店。

▲微風南山內有23％是精品，其中有許多是獨家品牌或店型。（圖／業者提供）



另有南韓精品墨鏡Gentle Monster、女神卡卡最愛眼鏡Linda Farrow、梅根王妃愛牌Stella McCartney、精品鞋履MONOLO BLAHNIK等都是獨家品牌。獨家店型則有LOEWE全台首間男女裝旗艦店、VALENTINO（范倫鐵諾）男裝旗艦店等。

【3】自動洗頭機體驗

微風南山主打「Urban Sanctuary 都市裡的世外桃源」氛圍，位在atré內3樓的Of cosmetics為了讓消費者能體驗自家髮品，引進「自動洗頭機」，1／10～1／20開幕期間預約就能免費體驗，開幕後想體驗收費新台幣100元，但可折抵消費，對於罹患「懶癌」的人來說，是一次新鮮嚐試，也成為逛街體驗質感生活的新體驗。

【4】7間高樓餐廳

微風南山餐飲佔全館45％，是館內吸客重點，其中稱為星空塔Sky Tower的46～48樓，能一覽信義區美景，共有7家餐廳進駐，包括LVMH集團旗下酒吧CÉ LA VI、巴菲特最愛牛排smith＆wollensky等，不但視野佳且可仰望台灣地標台北101，預計未來跨年也將成為賞煙火第一排搶手位。

▲48樓的LVMH集團旗下酒吧CÉ LA VI是一大亮點。（圖／業者提供）



【5】2222坪超市與伴手禮

針對信義區眾多國際旅客，推出數百家的伴手禮品牌攤位，且自家旗下品牌「微風超市」進駐，提供多款熟食料理，與豐富的進口水果、香料與生鮮，搶在信義遠百City Super進駐前先插旗。

【6】5D飛行劇院

台灣智崴集團研發、佔地300坪的「飛行劇院」，進駐微風南山6樓，每次提供20個座位，在影片開始時，椅子會騰空起飛進入巨大球體，強調配合影片，針對視覺、聽覺、嗅覺、觸覺與移動等5感特效推出特效，影片上有鹽酥雞，就會聞到鹽酥雞的香味，片長約10分鐘，票價480元。

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▲微風南山樓層簡介。