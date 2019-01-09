fb ig video ETtoday search mobile

微風南山全攻略！6大必踩點　洗頭機、藍瓶咖啡請鎖定

> >


▲1分鐘搶先逛 微風南山。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

微風南山百貨將在明天（1／10）開始正式營業，是微風集團在信義區的第3間百貨，且附近至少有11棟百貨大樓，要在「全世界百貨密度最高」的信義區內吸金，昨（1／8）舉辦記者會後終於對外公開內部，其中包括首次跨出海外的JR東日本車站型百貨atré店中店百貨、130間獨家店櫃與美食，都是必逛亮點。

摩拳擦掌想去逛街的人，以下6大踩點懶人包必知：

【1】日本車站型百貨atré

睽違多年，又有一間日本百貨登台駐點，微風南山內有「百貨中的百貨」，形象為高質感、生活時尚的atré，共進駐51間複合品牌時尚店，其中有一半是新餐飲，挟著日本在地引進的優勢，有種「像在日本逛百貨」的氛圍，且多達20多間的新餐飲，包括藍瓶咖啡商品概念店也在其中，有罐裝咖啡、馬克杯等，夠愛嚐鮮的人花一陣子體驗新滋味了。

▲▼ 微風南山。（圖／記者張妤瑄攝）

▲JR東日本車站型百貨atré，首次跨足海外，與微風集團合作進駐微風南山。（圖／記者張妤瑄攝）

【2】獨家精品

包含atré共有9層樓（B2～7F）、1萬6,200坪的購物空間，200間店櫃中，精品佔比23％，其中更有許多全台獨家品牌與店型，其中包含華裔設計師alexanderwang、法國精品MM6、米蘭複合式精品店10 Corso Como，都是微風獨家引進的首店。

▲▼微風南山。（圖／微風提供）

▲微風南山內有23％是精品，其中有許多是獨家品牌或店型。（圖／業者提供）

另有南韓精品墨鏡Gentle Monster、女神卡卡最愛眼鏡Linda Farrow、梅根王妃愛牌Stella McCartney、精品鞋履MONOLO BLAHNIK等都是獨家品牌。獨家店型則有LOEWE全台首間男女裝旗艦店、VALENTINO（范倫鐵諾）男裝旗艦店等。

【3】自動洗頭機體驗

微風南山主打「Urban Sanctuary 都市裡的世外桃源」氛圍，位在atré內3樓的Of cosmetics為了讓消費者能體驗自家髮品，引進「自動洗頭機」，1／10～1／20開幕期間預約就能免費體驗，開幕後想體驗收費新台幣100元，但可折抵消費，對於罹患「懶癌」的人來說，是一次新鮮嚐試，也成為逛街體驗質感生活的新體驗。

【4】7間高樓餐廳

微風南山餐飲佔全館45％，是館內吸客重點，其中稱為星空塔Sky Tower的46～48樓，能一覽信義區美景，共有7家餐廳進駐，包括LVMH集團旗下酒吧CÉ LA VI、巴菲特最愛牛排smith＆wollensky等，不但視野佳且可仰望台灣地標台北101，預計未來跨年也將成為賞煙火第一排搶手位。

▲▼ 微風南山CE LA VI。（圖／微風南山提供）

▲48樓的LVMH集團旗下酒吧CÉ LA VI是一大亮點。（圖／業者提供）

【5】2222坪超市與伴手禮

針對信義區眾多國際旅客，推出數百家的伴手禮品牌攤位，且自家旗下品牌「微風超市」進駐，提供多款熟食料理，與豐富的進口水果、香料與生鮮，搶在信義遠百City Super進駐前先插旗。

【6】5D飛行劇院

台灣智崴集團研發、佔地300坪的「飛行劇院」，進駐微風南山6樓，每次提供20個座位，在影片開始時，椅子會騰空起飛進入巨大球體，強調配合影片，針對視覺、聽覺、嗅覺、觸覺與移動等5感特效推出特效，影片上有鹽酥雞，就會聞到鹽酥雞的香味，片長約10分鐘，票價480元。

【看更多】

微風南山真面目公開！開幕期間買就送TESCOM吹風機、滿3800送法國精品包

編輯周記／微風南山自動洗頭機搶先用　6分鐘治「懶癌」

▲▼微風南山。

▲微風南山樓層簡介。

關鍵字：

信義區, 百貨, 微風南山, MM6, TESCOM, 藍瓶咖啡, Blue Bottle Coffee, 廚魔, alexanderwang, VALENTINE, 范倫鐵諾, LOEWE, alexanderwang, 王大仁, GENTLE MONSTER, Stella McCartney
fashion.net

熱門文章

設計師忙什麼／Daniel Wong進大牌精品當「買咖啡助理」

金球獎／「優雅白」逆襲紅毯！《水行俠》梅拉卻被噓爆

微風南山1／10開幕　5大亮點搶先看

台灣熱賣10萬支！YSL再推蕃茄紅、乾燥玫瑰的超美新色

鍾瑶LONGCHAMP超短褲上身　「微笑線」讓莫允雯眼紅

李聖經1／17來台挺SAINT LAURENT　「無敵長腿」信義區跑趴

蔡依林登封太美　粉絲搞笑問蒼天讚「眼裡有星辰」

懂・時尚／西裝右邊為何有兩個口袋？超貼心用法值得炫耀

少女們尖叫～CONVERSE打上「緞帶蝴蝶結」　穿上秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

微風南山真面目公開！開幕期間買就送TESCOM吹風機、滿3800送法國精品包

編輯周記／微風南山自動洗頭機搶先用　6分鐘治「懶癌」

微風南山1／10開幕　5大亮點搶先看

盤點微風南山3大獨家精品　「大仁哥」ALEXANDER WANG終於登台 永遠抓不到他的心！愛情中最不受控制的星座男TOP3 日本瘋傳「熱布丁吐司」食譜公開　甜甜熱熱冬天吃一口好幸福 編輯周記／微風南山自動洗頭機搶先用　6分鐘治「懶癌」 51歲妮可基嫚海邊辣曬「四塊冰塊肌」　公開身材凍齡4秘訣 萊恩雷諾斯親自演繹「真人版皮卡丘」　萌中帶賤的表情太生動 Jennie的8個健身菜單！冰箱只有養樂多、二種食物絕對不吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面