fb ig video ETtoday search mobile

4種個性女子的風衣穿搭　搭配帽T出乎意料的好看　

> >

▲風衣外套穿搭。（圖／FACY 提供）

卡其色的長版風衣從英國品牌 Burberry 的經典風衣款式開始崛起，如今長版風衣幾乎成了成熟、高雅甚至是時髦的代名詞。再平凡的裝束只要外搭上一件俐落的風衣便能瞬間展現出穿著者的造型魅力。以下4種個性女子的風衣穿搭，相信會有值得你參考的搭配方法。

知性率性女子 X 卡其風衣

▲風衣外套穿搭。（圖／FACY 提供）

源自於防水戰壕衣著設計的風衣，搭配簡單俐落的褲裝自然是再適合也不過。挑選高腰 A 字型的闊腿寬褲，有助於拉長視覺比例。以今年流行的復古金屬框架眼鏡與精緻的吊墜耳環，帶出知性的女人印象吧！

法式優雅女子 X 卡其風衣

▲風衣外套穿搭。（圖／FACY 提供）

黑底與小圓點設計的單品能完美朔造法式印象，外搭上長版風衣顯得大方而清新。優雅的寬身線條於女人味的V領上衣都展現了法國女伶的上品氛圍。

俐落都會女子 X 卡其風衣

▲風衣外套穿搭。（圖／FACY 提供）

黑白格子圖案的單品透露出俐落而年輕的印象，而長版風衣又充分地展現成熟的大人味，兩者相乘便達到了一種女人與女孩的完美平衡。鞋履處配上一雙經典的黑色帆布鞋，增加都會隨性的風格感。

休閒運動女子 X 卡其風衣

▲風衣外套穿搭。（圖／FACY 提供）

運動風服飾與風衣的搭配也許出乎意外，卻確實是相當合得來的兩種類型單品。選擇灰色的連帽款式，讓兜帽覆蓋在風衣上表現出隨性的層次，下身簡單配上基本款牛仔褲便完成簡約又有型的休閒女子造型。

Photo : WEAR

更多日本流行文章請上 FACY

不穿外套的造型焦點靠這件！「立領式高領毛衣」就是暖冬的必備

用黑色中筒靴營造冬日的品味印象！裙裝褲裝都好搭的造型參考

想高挑又顯瘦要先學會作弊穿搭！以「高腰牛仔褲」量身打造修飾好比例

關鍵字：

FACY, FACY Ladies, 日本流行, 日本女生, 日本女生穿搭, 日系穿搭, 日本品牌, 秋冬穿搭, 風衣, 大衣, 卡其風衣
fashion.net

熱門文章

CHANEL信義區「透明店」用台北小巷當靈感

風．LUXURY／生動老虎、靈蛇展霸氣　江詩丹頓複雜錶太驚豔

Melody狂愛寶格麗小水桶　克制欲望靠「睡前關掉IG」

懂・時尚／Christian Louboutin紅底鞋傳奇　歸功上班族的化妝品

李曉涵美腿若隱若現　穿透視馬甲禮服變夢幻仙女

詹朴聯手世界最美咖啡廳　咬下「行星中的玫瑰」感受浪漫

孫芸芸胖兩公斤沒在怕　大推微風南山的「軟糖」

試·開箱／去年熱賣上萬支，今年再出光澤版唇釉！打造果凍般的QQ唇

雪花秀推出5款香氛精萃油　用聞的也可以變美

Reebok經典Logo配「粉橘色」　春天穿保證美爆街頭

ET Fashion

推薦閱讀

臉很圓、穿衣品味差...　南韓男生不想跟台灣女生交往的5原因

奧斯塔羅12星座一周運勢0114-0120　牡羊新年財運旺、天蠍與同事失和

17歲開啟天王嫂人生　昆凌：結婚不是年紀問題，而是什麼時候遇到對的人

下單立刻回本！日雜附贈「高質感皮夾」　精選5本女孩必搶 歐美名人第一美　《水行俠》梅拉Amber Heard減重竟靠「味噌湯」 Dappei／澳洲IG網紅神模仿明星美照　500萬粉絲讚：好愛妳的版本 分手後告訴自己四件事　迎接「對的人」之前讓自己變更好 從購物專家到創立鱷魚包精品　孫嘉欣：踏出安逸的舒適圈！ 刷毛上竟有超萌拉拉熊的臉　熊野推限定彩妝，準備飛日本搶購 Off-White IKEA商品價格曝光　6款地毯挑到手軟、卡其環保袋只要350元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面