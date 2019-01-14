4種個性女子的風衣穿搭　搭配帽T出乎意料的好看　

卡其色的長版風衣從英國品牌 Burberry 的經典風衣款式開始崛起，如今長版風衣幾乎成了成熟、高雅甚至是時髦的代名詞。再平凡的裝束只要外搭上一件俐落的風衣便能瞬間展現出穿著者的造型魅力。以下4種個性女子的風衣穿搭，相信會有值得你參考的搭配方法。

知性率性女子 X 卡其風衣

源自於防水戰壕衣著設計的風衣，搭配簡單俐落的褲裝自然是再適合也不過。挑選高腰 A 字型的闊腿寬褲，有助於拉長視覺比例。以今年流行的復古金屬框架眼鏡與精緻的吊墜耳環，帶出知性的女人印象吧！

法式優雅女子 X 卡其風衣

黑底與小圓點設計的單品能完美朔造法式印象，外搭上長版風衣顯得大方而清新。優雅的寬身線條於女人味的V領上衣都展現了法國女伶的上品氛圍。

俐落都會女子 X 卡其風衣

黑白格子圖案的單品透露出俐落而年輕的印象，而長版風衣又充分地展現成熟的大人味，兩者相乘便達到了一種女人與女孩的完美平衡。鞋履處配上一雙經典的黑色帆布鞋，增加都會隨性的風格感。

休閒運動女子 X 卡其風衣

運動風服飾與風衣的搭配也許出乎意外，卻確實是相當合得來的兩種類型單品。選擇灰色的連帽款式，讓兜帽覆蓋在風衣上表現出隨性的層次，下身簡單配上基本款牛仔褲便完成簡約又有型的休閒女子造型。

Photo : WEAR

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