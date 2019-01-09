李晶晶愛上「草呢帽」　戴上秒出門Outfit更有型

▲李晶晶靠帽子避免狼狽模樣，本季最愛的帽款就是這兩頂。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

名媛李晶晶今年（2019）成為代理商老闆，年初第一件大事就是旗下代理的Ecua-Andino Hats安地諾巴拿馬帽進駐微風南山，開幕這天漂亮老闆穿著紅裙戴著「草呢帽」接客，介紹她機場時尚秘密武器。

▲李晶晶代理的巴拿馬帽推出全新「草呢帽」，打破配戴季節限制。（圖／品牌提供）



李晶晶說：「我真的很愛帽子，由其是搭飛機的時候拎著行李，或是長途飛行時，難免有些狼狽，這時候我就會準備一頂帽子，頭髮亂亂的一戴上立刻有精神。」她也說平常出門時，沒時間整理頭髮，就把帽子戴上，一秒就能踏出家門。

▲李晶晶是帽控，防止狼狽就靠帽子這個時尚單品。（圖／品牌提供）



李晶晶最喜歡的款式是粉紅色草呢帽與水藍色草編帽，她認為草呢帽冬天或暑假都能戴超百搭，水藍色草編帽則是因為顏色亮眼，加上帽簷做了不收邊設計，讓整體更有設計感，一戴上「Ootfit會更有型」！

▲微風南山限定款粉色坪頂紳士草呢帽，售價NT$3,590元。（圖／品牌提供）



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Ecua-Andino Hats秋冬新款「草呢帽」，材質特別，是採用草編材質拼接100%純羊毛的款式，設計打破季節限制，是一款春夏秋冬都能搭配的單品。

▲李晶晶本季最愛之一的就是「草呢帽」。（圖／品牌提供）