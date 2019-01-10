盤點5款「男性長髮」造型　學洛基當瀟灑型男、水行俠蓄鬍飄Man味

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圖／翻攝IG@jaredleto、@johnnydeppofficial、@prideofgypsies、@jlin7、@__youngbae__、《雷神索爾》、AFA提供

近年來男生留長髮已漸漸成為趨勢，無論是想要營造陰柔氣質，還是打造粗獷男人味，長髮都能讓男人不落俗套、更有特色，以下介紹5種男性可參考的長髮類型，還在猶豫要不要留長髮的你不妨試試看！

1.捲髮

還記得在《水行俠》中長髮隨著水波流動的傑森摩莫亞（Jason Momoa）嗎？他咖中帶金的長髮，一點微捲並著鬍子，看起來十分英俊瀟灑，好萊塢男星傑瑞德雷托（Jared Leto）也是飄逸長髮＋蓄鬍的愛好者，如此模樣非但不邋遢，還更有男人味了呢！

2.武士頭

將長髮往後一綁，便可營造像日本武士的髮型，若想更清爽還能將綁起頭髮外的區塊都剃掉，或是像NBA球星林書豪一樣剃出不同造型，就不怕留長髮會太過悶熱囉！

3.大旁分

日本男星木村拓哉也常以披肩長髮的造型出現，可以看到他的頭髮不只是凌亂的垂在肩膀上，而是經過吹整，以大旁分的形式呈現，營造出溫柔男神的模樣。

4.中長髮

強尼戴普（Johnny Depp）的長髮造型也同樣為人稱道，還不到肩膀的長度適合給想要留長、卻不敢留太長的人做參考，不經整理的長髮其實亂中有序，並能營造隨性感。

4.油頭

飾演「洛基」的湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）雖是因電影需求而留長髮，卻也是長髮男星中的楷模之一，他將頭髮全部往後梳，打造根根分明的油頭造型，白皙的皮膚配黑長髮凸顯其陰柔氣質，不喜歡蓄鬍或陽剛風格的男性可參考這款油頭長髮。

5.辮子頭

有些人因髮量稀少，留長了反而缺少氣勢，若是如此則可參考將常髮編成「辮子」造型，打造街頭嬉哈風格。

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