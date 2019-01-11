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雪花秀推出5款香氛精萃油　用聞的也可以變美

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▲瓶蓋下方有5款顏色，分別對應5種清香紓壓氣味。（影／記者曾怡嘉攝） 

記者曾怡嘉 / 台北報導

美容油不只能塗臉，韓方頂級品牌雪花秀，長久以來強調傳統智慧與現代科學間的和諧與平衡，更在尋求完美膚質膚況之際，運用香氛，進階達到身心靈舒緩平衡。

▲▼ 雪花秀推出香氛精萃油。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲小巧的20ml，方便隨身攜帶。（圖／記者曾怡嘉攝）

2019年2月推出全新相生精萃油，注入木、花、潤、果、本5種天然香氛，每滴精萃油更凝聚植萃能量，將自然能量釋放肌底，並結合東方醫學的陰陽學說，調理肌膚的同時喚醒內在五感，深層療癒疲憊肌膚，由內而外賦予身心靈平衡，打造全方位肌膚之美。

▲▼ 雪花秀推出香氛精萃油。（圖／品牌提供）

▲松子油當作基底，使味道更清香，即使多款疊擦味道依然很好聞。（圖／品牌提供）

其中的美容油基底，萃取自韓國松樹的松子油，富含高濃度的不飽和脂肪酸(Pinolenic acid)與多種維生素，是疲憊、受損肌的救星，幫助抑制色素沉澱，擊退膚色不均與暗沉，打造自然透亮美肌。

▲▼ 雪花秀推出香氛精萃油。（圖／品牌提供）

▲相生精萃油 每款20ml  售價2,580元。（圖／品牌提供）

高滲透力的松子油，一抹即能瞬間被肌膚吸收，滋養乾燥肌膚，重現肌膚光采。除了能當作臉部美容油，也可以搭配精華液、乳霜，甚至慣用的粉底使用。品牌公關透露，這款精萃油，不只能養膚，更能紓壓放鬆，依照你的直覺，挑出最喜歡的味道就對了。

微曦之光　
以檀木為主成分的木質香，輕潤質地幫助放鬆紓壓。

梅雪之綻　
以梅花為主成分的花香，輕潤質地幫助淨化抗鬱。

潤燥之香　
以滋陰平衡極萃為主成分的草本香，輕潤質地幫助和諧平衡。

活力之源　
以高麗紅梅和杏桃為主成分的果香，滋潤質地幫助活力充電。

靜心之蘊　
以人蔘籽為主成分的辛香調，滋潤質地幫助振奮滋養。
 

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關鍵字：

雪花秀, Sulwhasoo, 精萃油
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