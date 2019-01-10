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一秒變美的秘訣在這裡！5款仙女系「歐膩瀏海」推薦

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▲5款仙女系瀏海推薦。（圖／翻攝自IG）

▲有漂亮的瀏海就已經成功一半。

記者曾怡嘉 / 台北報導　圖 /翻攝自instagram@yooneunhyepage、you_r_love、tzuyutwice、wow_kimsohyun、somin_jj）

韓系造型裡最畫龍點睛的就是「瀏海」了！瀏海往往決定了造型成敗，瀏海的設計不只可以修飾臉型，還能營造柔美氛圍。好剪才髮廊藝術總監Win解析，幾乎所有的當紅韓系瀏海都有著三大共同點：「蓬」、「柔」、「微捲」。

▲5款仙女系瀏海推薦。（圖／翻攝自IG）

外勾瀏海

外勾瀏海是韓國歐膩造型的一大指標，擁有長長的外勾瀏海不只能修飾臉型，也可柔化顴骨帶來的冰冷銳利感。標準的外勾瀏海作法為，先剪出至少20公分的瀏海、用紋理塑形燙出外勾線條即可成型，隨意、率性地撥中分、撥旁分都能展現外勾瀏海的唯美氛圍。

▲5款仙女系瀏海推薦。（圖／翻攝自IG）

微風瀏海

空氣瀏海是「平均分佈」在額頭上，而微風瀏海則是空氣瀏海的進階版本！同樣是以輕盈、線條感瀏海作為造型重點，但不以「平均分佈」，而是故意地營造某些部分稍微加厚、加彎，一些些厚重、一些些輕盈地呈現在額頭前，在厚實與輕盈中找到完美的平衡點。

▲5款仙女系瀏海推薦。（圖／翻攝自IG）

撒嬌瀏海

撒嬌瀏海可說是「外勾瀏海+微風瀏海」的綜合版。保留10-15公分的髮長、燙出短版的外勾瀏海後，運用營造空氣感的剪裁讓外勾線條更輕盈，打造出既有外勾瀏海輪廓、卻有微風瀏海的不經意。

▲5款仙女系瀏海推薦。（圖／翻攝自IG）

棉花糖瀏海

棉花糖瀏海顧名思義，像棉花糖一樣一絲一絲的、卻又輕盈Q彈，好像可以用手撕開一樣，整體的氛圍非常輕盈甜美，跟空氣瀏海或微風瀏海相比，棉花糖瀏海不只是微微的弧度，更燙出了髮尾捲度。

▲5款仙女系瀏海推薦。（圖／翻攝自IG）
胎毛瀏海

就是像嬰兒的胎毛一樣，細細的、若有似無地將一些髮絲散落在髮際邊緣，甚至連髮際邊緣延伸至鬢角時，簡單運用手指搓出一些些髮絲都能打造出胎毛感，在額頭上點綴一些胎毛瀏海，能巧妙地修飾較寬的額頭與臉型，不論是把頭髮綁起或自然散落下來都非常好看。

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關鍵字：

韓系, 瀏海
fashion.net

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