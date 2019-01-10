快速鏟肉！女星間相傳的「小黃瓜減重法」，你試過沒？

▲據研究顯示，不經烹調的小黃瓜減重效果最好。（圖／翻攝自Pinterest）

記者曾怡嘉 / 台北報導

黃瓜是減肥好物，因它的水分含量高，又只有40多卡的熱量，日本醫師表示，黃瓜含有酵素「磷脂酶」，能幫助分解體內脂肪因子。那麼神奇？先前朴信惠狠甩10kg也是靠天天吃黃瓜瘦下來。

吃黃瓜瘦身真的有用，據說米其林2星級大廚野崎洋光，也曾以這個方法甩肉成功，他說「吃任何正餐也可以」，但黃瓜不能經過烹調，否則磷脂酶被分解，容易減低瘦身功效。

▲甩肉有成的朴信惠，至今體重依然維持。（圖／翻攝自insyagram@ssinz7）

先前肉感嬰兒肥的朴信惠，為了在鏡頭前更好看，她除了控制飲食和增加運動量之外，她每天都一定會吃1~2根小黃瓜，黃瓜中含有許多纖維，含水量也夠豐富，容易產生飽足感。

▲周揚青不僅有顏值，身材更好的不像話。（圖／翻攝自周揚青微博）

羅志祥的女友周揚青先前瘦到最低體重，同樣也是靠小黃瓜，她更不藏私的公開她的減重菜單，她早晚都會吃一根黃瓜，早餐以黃瓜搭無糖咖啡、午餐則是水煮蛋、燙青菜搭配水果，晚上則是一根黃瓜搭上優酪乳，這樣吃下來居然瘦到理想仙女體重。

▲天生就瘦的周冬雨，下午茶竟然是一根黃瓜。（圖／翻攝自周冬雨微博）

而骨感到不行的周冬雨，控制飲食居然也吃小黃瓜，難道她的身材也是靠小黃瓜吃出來的？她曾經分享過一張下午茶照片，內容居然是一根黃瓜，兩小段玉米，還有一把毛豆，她這樣的吃法，她要不要讓人活啊？

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