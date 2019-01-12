痘肌就該用肥皂清潔？小心洗出更多痘痘又變敏感

▲痘痘肌膚是很多人的困擾。(圖／達志示意圖)



文／Squid

很多人遇到臉部痘痘問題，都會聽信很多坊間的偏方，像是使用成分單純的水晶肥皂洗臉，就是希望臉部肌膚可以恢復正常狀態，不過卻出現更多肌膚問題，對此，皮膚科醫師廖苑利指出，不論是水晶肥皂或是主打痘痘機專用的面皂，都會因為鹼性太高，去油力太強，而破壞保護皮膚的皮脂膜，讓皮膚變得乾燥、緊繃、脫皮，甚至成了又敏感又長痘的敏痘肌膚。

廖苑利表示，會長痘痘的主要原因是皮脂線分泌過盛，角質層代謝不全，皮脂堵在毛孔內，加上細菌感染才會引發長痘，但是肥皂產品清潔力再怎麼強，也不可能清洗到毛孔中的油脂，因此對痘痘肌膚並無幫助，治療痘痘還是要回歸皮膚醫學。

▲痘痘肌膚一定要好好照顧，以免出現更多問題。(圖／達志示意圖)



除了用錯清潔產品，很多人也會使用茶樹、蜂膠等成分的保養品，抑制痘痘出現，但這類成分殺菌作用不像藥膏穩定，若是濃度太高還有可能會灼傷肌膚，因此絕對不要亂用，以免肌膚出現更多的敏感問題。

若是要真實改善痘痘的問題，一定要到皮膚科看醫生，針對出現的問題進行正確的調理，一般常見的痘痘藥中，抗生素藥膏用於殺菌抑菌，A酸乳膏則是讓角質代謝回歸正常，是痘痘患者的初步治療的方式。