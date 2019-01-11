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冰山女王Krystal驚艷國外！兩張「隨便拍」回眸照轉發破5萬

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網路上近日流傳一組由粉絲捕捉到韓國女星 Krystal 鄭秀晶在電梯裡被偷拍的側面照，這組完美的側面照在 Twitter 引起了全網大轟動！網友紛紛留言：「到底要多高的顏值，才能這樣隨隨便便被粉絲『偷拍』出這麼美的『畫報』啊？」 再一次細看這組回眸照還發現，鄭秀晶又瘦了！穿著露肩禮服的她，不僅臉蛋是完美的稜角、手臂細緻，更不禁讓人驚嘆，天啊！這真的沒修過圖嗎？

▼就是這組照片在 Twitter 上被瘋傳5.6萬次 

▲KRYSTAL。（圖／Twitter@KRYSTALCHNFAN）

某微博粉絲 JS_BK 近日捕捉到 Krystal 鄭秀晶在一電梯裡的側顏；鄭秀晶粉絲團將照片轉發到 Twitter 後，引起了全網大轟動！網友紛紛留言：「到底要多高的顏值，才能這樣隨隨便便被粉絲『偷拍』出這麼美的『畫報』啊？」

▲KRYSTAL。（圖／Twitter@KRYSTALCHNFAN）

在韓國，有一種美人叫做「冰山公主系」，而鄭秀晶就是這系的代表，高冷的表情、厭世的氣質，呈現出一種很冷、很美的概念。在這組照片中鄭秀晶「回眸」的瞬間，完美呈現這樣冷豔的美，才引起網友的瘋狂轉發！因為太多人聯署要求，拍下這組照片的粉絲還發佈了高清照讓網友們收藏。

▲KRYSTAL。（圖／Twitter@KRYSTALCHNFAN）

鄭秀晶以韓國女團 f(x) 的一員出道，近年來轉戰影視界，以《繼承者們》、《河伯的新娘》、《Player》等作品最具代表性。深邃又精緻的五官、高冷卻天真的性格，讓她的人氣居高不下。儘管在演藝圈生活多年，鄭秀晶卻初心不變，真正親密的朋友很少卻很真誠，私底下其實她也是這樣沉著內斂的女孩！

▲KRYSTAL。（圖／Twitter@KRYSTALCHNFAN）

在這組「回眸照」曝光後，鄭秀晶的鐵粉們開始瘋狂分享鄭秀晶的「回眸瞬間」 粉絲們表示，她一直就是個零死角的美女啊！怎麼現在才上熱搜？！再一次細看這組回眸照還發現，鄭秀晶又瘦了！穿著露肩禮服的她，不僅臉蛋是完美的稜角、手臂細緻，讓人不禁驚嘆，天啊！這真的沒修過圖？

▲KRYSTAL。（圖／Twitter@KRYSTALCHNFAN）

文／Harper's BAZAAR　圖／Twitter@KRYSTALCHNFAN

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, 南韓, 女星, 鄭秀晶, 美麗
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