日本「天然美妝」正夯！繼南瓜唇膏之後，Celvoke再推全新品項

▲日本國民女神-石原理美也是Celvoke的粉絲。（圖／翻攝自instagram@satomisquad）

記者曾怡嘉 / 台北報導

不畏香奈兒、迪奧，天然美妝品牌Celvoke瘋狂席捲日本，除了女星和模特兒帶風向外，更發現大家漸漸對彩妝成分越來越重視，Celvoke彩妝成分高達90%以上來自天然，品牌訴求化妝可以簡化再簡化，不需要任何技巧，人人都能畫出最漂亮的自己。

挾著超強人氣，日牌Celvoke再推出2019春季彩妝「解放宣言」，以60年代的嬉皮文化為發想，推出一系列高彩度單品，這次更添加彩妝新品項，提出自由奔放地畫出深度之美。

新增的品項分別為玩色立體彩妝條、玩色晶漾唇蜜和玩色訂製唇筆，而原本高人氣的玩色恆彩眼影更加入10色，讓女生們都可以輕鬆大膽玩色。恆彩眼影神美發色打造自然柔霧清透感，不只如此，還能當作唇頰霜使用，小小一塊就能完成深邃混血妝容。

而先前預購也永遠買不到的「玩色訂製唇膏09」，更推出全新姊妹款，潤澤透亮的「玩色晶漾唇蜜03」水潤質地仍保有飽和發色，與「玩色訂製唇筆03」緊密質地融合保養油，暈染不顯唇紋又迷人的極霧南瓜唇，呈現完全不同的妝感，也可以與唇膏堆疊搭配，展現不同光澤。

全新品項「玩色立體彩妝條」更是懶人利器，擁有超棒的延展性與透潤的光澤感，發色就如同肌膚由內投出的紅潤自然，超好上手的棒狀設計，絕對是外出補妝的必備單品。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App