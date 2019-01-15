時裝週深度解密！從座位安排到後台　6個魔鬼細節決定一場秀的成敗

你如果以為時裝週只是模特走秀、網紅街拍，那你可就小看細節裡的魔鬼了。

場地



1999年，美國時尚正值巔峰之時，Helmut Lang和Calvin Klein成功讓紐約在時裝週日程上打頭陣的城市，為期一週的時間內，整座城市比以往更加繁忙，曾經梅賽迪斯為紐約時裝週官方贊助時，大部分都秀都集中舉辦在林肯中心，自從梅賽迪斯不再為官方贊助之後，各品牌便開始在市區各種場地舉辦，但仍有些品牌每年維持歷年傳統，在固定場地辦秀。

日程

以巴黎時裝週為例，因為辦秀品牌眾多，因此巴黎時裝週目前已從七天延長至九天，而品牌開始為了爭奪辦秀場地、模特、觀眾而開始展開割喉戰，因此操盤日程便是至關重要的項目，由巴黎高級訂製及時尚聯合會（FHCM，原名為高級時裝公會）制定出日程，但許多精品大牌多年都在同一場地辦秀，扣除秀前搭設舞台與進場時間，時裝週期間該場地視同被「包場」，在辦完秀後才會開放給其他品牌使用。在時裝週期間，從大至小各項細節，都是殘酷人生的現實寫照，名氣越大，相對擁有更多能運用的資源。

座位安排

座位安排是品牌公關事前琢磨與更動最多的事項，但是在入場觀秀的三大族群：時裝編輯、Buyer、品牌VIP及名人之中，又會有互相的「政治角力」與牽制，這當中當然包含了（被隱藏的）階級制度和勢力；像是名人是媒體的最愛，在流量當道的時代，炙手可熱的紅人可說是（檯面上）數字保證；而在現場為了下一季商品下單的買手們，你以為他們最注意的是伸展台上的服裝？只對了一半，他們也同時會留意現場有哪些重量級媒體出席（尤其是新銳設計師品牌），背後的意義代表了哪些新秀可能將會成為下一波當紅炸子雞；相同的道理則是能夠應用在缺席的大牌買手身上，這可能代表了先前幾季的銷售疲軟或是熱度不再。

而品牌的忠誠VIP則會被安排在秀上最好的座位，以直線台為例，通常會在伸展台第一排偏後段的座位，這樣的安排是讓他們有足夠的時間看清楚服裝及配件。

隨著數位時代的浪潮，有影響力的部落客也已經被當成重要賓客對待，一來是網路上的高人氣，一來也是因為報導的即時性，能比傳統媒體佔有更多優勢。

造型師

除了時裝設計師之外，造型師也是時裝發佈會中很重要的角色，顧名思義，設計師主導設計，造型師則是將這些單品和配件相互搭配，做出最時髦的搭配（也就是秀上看到的Look），像是Marc Jacobs的指定造型師向來是他的閨蜜Katie Grand，Alessandro Michele則是身兼設計及造型師的角色。

一般秀的做法通常會先找來一位試衣模特，試衣模特的身材與骨架限制很多，必須要是完美的穠纖合度，像是法國品牌Jean Paul Gaultier就有專屬的試衣模特。

模特遴選導演

在紐約這種遍地是模特兒的城市，遴選導演便是一位至關重要的角色，他們通常同時為許多時裝品牌工作，挑選出最適合品牌調性的模特兒之外，導演還得為每位模特提供不同選擇，並且和模特經紀公司協商，因為導演希望秀上使用最適合的模特，但經紀公司希望自己的模特能出現在最加分的品牌秀上，同時巧妙安排模特的時間與走秀費用，看出來了嗎？時裝週最上下交相賊的時刻莫過於如此。

第一輪模特海選完之後則會開始進行試衣，品牌內主導造型的人會根據服裝為模特兒挑選最適合他的衣服，再根據他的身型進行修改，最終都確認後，會再進行妝髮測試，意即著裝後搭配秀上當天的妝容及髮型，確認整體造型感覺。通常試衣會在秀前幾天開始進行，像是Chanel這樣的精品龍頭在高級訂製服秀前則會需要二次試衣，確保一切完美，香奈兒也有專屬的模特遴選導演，專門協調各間經紀公司、品牌、與模特兒間的日程，所以熱門模特兒在時裝週期間忙到沒時間吃飯可是確實會發生的狀況。

後台

包括妝髮時間，通常模特兒需要開秀兩至三個小時到場準備，但在混亂忙碌的時裝週期間，上場秀延遲開場是常有的事，當紅需要趕場的模特兒則會有騎著摩托車，手舉模特兒姓名的「快遞」先生們負責帶他們穿梭城裡趕秀，先到場的模特有時會成為妝髮師的範例，讓妝髮團隊能夠瞭解本場妝髮的重點，到了後台準備完妝髮後，模特們按照指定的風格（活潑、自信、冷漠、面無笑容等）走上伸展台，走回後台後模特兒會走到印有自己照片的衣桿前，讓Dresser把秀上衣服換下，整理好後這些衣服就會成為樣衣，提供給全球媒體拍照使用。

也有一些品牌會在後台搭上臨時的攝影棚，下秀後的模特帶著完整的妝髮和服裝，直接進行下一季的Lookbook拍攝。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、網路

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