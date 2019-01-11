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泫雅E'Dawn「情侶戒」原來是這牌！能當耳環戴、台幣2000元有找

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG、TROIS ROIS品牌官網

「南韓小野馬」泫雅愛的高調，近日首次和男友E'Dawn拍攝情侶畫報，除了甜到讓粉絲尖叫之外，手上的情侶戒指意外成為焦點，討論度超高重點是價格親民，台幣兩千有找，馬上成為南韓爆款。

▲泫雅。（圖／翻攝自IG、TROIS ROIS品牌官網）

▲泫雅和男友到巴黎拍攝情侶畫報。（圖／翻攝自泫雅IG、TROIS ROIS品牌官網）

從泫雅和男友E'Dawn的IG，就知道兩人前往巴黎拍攝情侶畫報，近日畫報悄悄公開，兩人大走復古時尚風，可以說是「教科書級」的情侶照。看到泫雅雙手捧著和男友E'Dawn的臉頰，嘴唇幾乎觸碰到一起，深情的望向鏡頭，甜死大票粉絲。

▲泫雅。（圖／翻攝自IG、TROIS ROIS品牌官網）

▲泫雅。（圖／翻攝自IG、TROIS ROIS品牌官網）

▲泫雅。（圖／翻攝自IG、TROIS ROIS品牌官網）

▲泫雅。（圖／翻攝自IG、TROIS ROIS品牌官網）

▲泫雅和男友情侶戒超吸睛，約NT$1,860。（圖／翻攝自泫雅IG、TROIS ROIS品牌官網）

不過重點來了，泫雅手上的情侶戒指意外吸睛，選擇的就是南韓品牌TROIS ROIS，推出的婚戒（耳環）系列。除了一般戴在手上外，巧妙的設計還能當成耳環，泫雅同樣一戒兩用，耳朵上也是一隻戒指。重點是價格親民，只要台幣兩千有找，馬上成為南韓年輕情侶的愛用牌。

▲泫雅。（圖／翻攝自IG、TROIS ROIS品牌官網）

▲泫雅。（圖／翻攝自IG、TROIS ROIS品牌官網）

宋慧喬在《男朋友》也選擇TROIS ROIS耳環。（圖／翻攝自IG@styleandstar、TROIS ROIS品牌官網）

就連近期大熱的韓劇《男朋友》中，也能看到宋慧喬帶著TROIS ROIS耳環出鏡，簡約時尚的流線造型，分別有金色以及銀色，襯托出宋慧喬的迷人氣質。

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關鍵字：

泫雅, 情侶戒, 戒指, 南韓, 小野馬, E'Dawn
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