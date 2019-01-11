天菜醫生撞臉水行俠！「大肌肉+鬍渣長髮」　網：拜託幫我看病

▲水行俠風靡全球。（圖／翻攝自IG）

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@filippomelloni

男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）主演的電影《水行俠》，上映五天就飆破2億6千萬美金票房，可以說是風靡全球女性。現在迷妹們又可以多筆記一名天菜了，23 歲的Filippo Melloni近期在網路爆紅，除了撞臉「水行俠」之外，姣好身材的他還是一名醫生，網友紛紛神回：「拜託幫我看病！」

▲23歲醫生Filippo Melloni撞臉水行俠。（圖／翻攝自IG@filippomelloni）

比起「水行俠」傑森摩莫亞的狂野風格，23歲的Filippo Melloni多了一些斯文氣息，深邃的五官配上長髮鬍渣，外加傲人的六塊肌，整個man味爆表。他在IG上更擁有17萬粉絲，不過Filippo Melloni的正業其實是一位醫生，好難想像他替病人看病的模樣，不過白袍一上身整個大加分，話說病人應該都是女生吧！

▲Filippo Melloni吸引大批迷妹。（圖／翻攝自IG@filippomelloni）

其實Filippo Melloni和一般大男孩一樣，喜歡戶外運動以及健身，還時常自拍打卡吸引大票迷妹。不論長髮短髮都能輕鬆駕馭，就算是沒有鬍子的樣子，也是帥到不行。老天真是不公平啊，顏值和智商都超高的Filippo Melloni，現在你也想排隊看醫生嗎?

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