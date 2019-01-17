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酒品最差星座Top 5 ！雙子狂爆料、獅子亂摔東西

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▲酒品最差星座Top5 。（圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

俗話說，「酒後見人品」，喝完兩杯才知道他原來這麼恐怖！論12星座酒品最差Top5，這些星座千萬別碰酒，喝完立馬變一個人。一起來看看，你上榜了嗎？

Top 5 雙子座

雙子喝酒前就是一朵交際花，跟任何人都能聊上兩句，更別說喝完之後，馬上開始找人搭訕，不論男女，只要聊的高興就好。雖然說是無意的聊天，卻會不小心聊出很多秘密，例如朋友的感情史、公司的秘辛等。只能說雙子這種粗線條的個性，通過酒精催發之後，真的一發不可收拾。

▲酒品星座。（圖／翻攝自unsplash）

▲雙子跟誰都能爆料。（圖／翻攝自unsplash）

Top 4 雙魚座

雙魚座本身是個內心戲豐富的星座，遇到酒精之後，會不自覺把內心的壓力抒發出來，不管熟不熟都與你狂訴苦，希望朋友們填補他們空虛的心靈。雖然不會做出什麼離譜的舉動，可是光酒後的轉變，就夠讓人吃驚，原來雙魚心裡藏了這麼多事，只能說內心柔軟的他們，喝完酒像一個孩子，需要好好照顧。

Top 3 獅子座

獅子座喝完酒之後，會變成主場型人物，也就是整個場子要聽他的，你不喝酒就是不給他們面子。於是大家都開始瘋狂勸酒，而他們也相當霸氣，不醉不罷休。不過比較誇張的是喝醉之後，獅子會開始摔東西，因為連他們都不知道自己在做什麼，只要開心就好了。

▲酒品星座。（圖／翻攝自unsplash）

▲獅子超愛勸人喝酒 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 處女座

真的別讓處女座碰酒，因為愛面子的關係，即使酒量不好，他們也會努力喝拼命喝，也就是典型的醉了還說自己沒醉的人。並且喝醉之後，就開始抒發自己對朋友、公司、家人的無止境抱怨。而且你不可以插話，必須聽他說完，不然他沒有結束的那一天。

Top 1 射手男

射手男屬於喝醉以後變本加厲的類型，因為及時行樂、活在當下的個性，要玩就要嗨個夠，所以他們對喝酒這件事也相當認真，很容易發生不小心看對眼，擦槍走火的事情，等到酒醒才發現，真的來不及了。

▲酒品星座。（圖／翻攝自unsplash）

▲射手酒後容易闖禍 。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

星座, 運勢, 喝酒, 酒品, 排行榜
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