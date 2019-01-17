風．LUXURY／MB＆F把錶變成「外星戰艦」　深邃藍色大有來頭

▲這不是外星戰艦，而是一只腕錶！（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

總能讓科幻迷激動的獨立製錶品牌MB&F又有新作品了！這次將旗下宛如「外星戰艦」的腕錶系列Horological Machine N°6推出「終極版」，改用精鋼材質，搭配象徵星體的藍色，任一處都散發迷人奇幻氛圍，全球僅限量8只，想收藏的人手腳要快。

▲若沒有錶帶，說是飛碟也會信。（圖／品牌提供）

MB&F旗下有許多科幻巨作，自2014年開始發表Horological Machine N°6（HM6系列），靈感取自1970～1980年代間的日本電視動畫系列《太空突擊隊》裡，火焰隊長駕駛的超現實球型太空飛船。現在迎來第4款，也為系列劃下句點的終極版，自然不會讓人失望。

▲陀飛輪上還有保護罩你呢。（圖／品牌提供）

承襲流線型的錶殼，中央的品牌第二枚陀飛輪機芯，也是首枚飛行陀飛輪機芯仍是最吸睛的設計，有伸縮式的伸縮鈦金屬保護罩保護，能隔絕陽光中的紫外線、避免機芯潤滑油氧化，此開關可從左錶冠控制。

▲以藍色為主色，象徵著「星體」。（圖／品牌提供）



小時與分鐘則在下方、用半球面鋁合金面盤顯示，與上方的渦輪裝置的球形面盤都以拋光紋路勾勒，跟錶殼上如絲綢般的處理有極大對比，校對時間與上鍊可由右錶冠調整。

▲錶背也是超奇幻風景。（圖／品牌提供）

而因為溫度最高的星體，會因高輻射頻率呈現輛藍色，HM6終極版在錶背藍寶石水晶面、小時與分鐘的球體、有夜光塗層的數字標誌，都以藍色為主。任一處都是充滿科幻風格的太空奇想，是品牌鬼才創意的絕佳證明，為該系列劃下最完美句點，下一個系列會有怎樣的突破造型，你絕對猜不到。

▲戴著這艘戰艦出門，絕對是全場焦點。（圖／品牌提供）

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