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王建民戴「最輕的錶」轉型當紳士　驚呼：沒感覺

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▲聽聽王建民怎麼挑手錶？（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

旅美球星王建民7日出席日系腕錶CITIZEN（星辰錶）全新腕錶活動，常以棒球服造型示人的他，今天難得梳起油頭，搭配重量僅109克的腕錶，他驚呼配戴起來「沒感覺、沒存在感」，更說是：「我戴過最輕的錶！」

▲王建民戴星辰錶（圖／品牌提供）

▲王建民轉型當紳士，帥氣度飆升！（圖／翻攝自王建民臉書、品牌提供）

除了球員、教練外，紀錄片《後勁：王建民》正在熱映中，有了如此多重身份，他說現在時間分配變得更加重要，也因為要訓練下一代球員，「就要一直看手錶盯時間。」

▲王建民戴星辰錶（圖／記者楊坊士攝）

▲王建民秀錶自曝：「小緊張」。（圖／記者楊坊士攝）

王建民透露自己曾買過CITIZEN腕錶，也因為有戴錶習慣，收藏了快20只腕錶，他表示球員們會互相觀察對方的錶，發現美國選手會很愛閃亮、鋪滿鑽石的設計，相對之下台灣人就低調許多，那自己敢戴嗎？他說：「頂多錶殼一圈有鑽。」

▲王建民戴星辰錶（圖／品牌提供）

▲（左）CB0170-14L售價21,900元、（右）NY0088-11E售價10,800元。（圖／品牌提供）

剛過完百歲生日的星辰錶，旗下的運動系列PROMASTER也迎來30週年，在陸海空三個領域都推出新錶。Land系列的CB0170-14L以鈦金屬錶殼配咖啡色小牛皮錶帶，很有都會氣息；亞洲限定的NY0088-11E以河豚為靈感，錶底蓋印有河豚圖案，利用夜光塗料與寬軸指針，在深海也能輕鬆掌握時刻。

▲王建民戴星辰錶（圖／品牌提供）

▲JY8085-81E售價27,900元、CC4004-58E售價73,800元。（圖／品牌提供）

Sky系列的JY8085-81E搭載U680機芯，以指針與液晶雙顯示時間功能，呈現如飛機儀表板的帥氣面貌。王建民配戴的CC4004-58E搭載F950機芯，GPS衛星接收速度以兩倍速顯示，也能降低耗電量。採用DLC電鍍技術打造的鈦金屬錶殼、錶帶，配上橘紅色秒針，象徵鈦金屬鑄造時的顏色，彰顯設計質感。

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關鍵字：

王建民, 星辰錶, CITIZEN, 腕錶, 光動能, 紳士
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