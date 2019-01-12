LIFE・經典／小賈、賽琳娜甘願全裸「只裹浴巾」　原因只有6個字

▲這組「毛巾系列」攝影大片，你絕對不陌生。（圖／翻攝自www.mariotestino.com）

記者楊坊士／台北報導

在洗完一場舒服的水澡後，大家都習慣圍著浴巾，在房間做著別人不曾看過的私密事，這個時候的人是最放鬆又真實的。國外就有一項攝影大片以此為主題，讓賽琳娜（Selena Gomez）、小賈斯汀到C羅、布蕾克萊芙莉（Blake Lively）都甘願全裸只裹毛巾上真，就因為能「自由表達自己。」

▲綺拉奈特莉、布蕾克萊芙莉也都寬衣解帶。（圖／翻攝自www.mariotestino.com）

這個系列是由64歲秘魯時尚攝影大師馬力歐（Mario Testino）發起創立，對比雜誌、品牌拍過無數組大片的他，這組以黑白風格為主的「毛巾系列」（Towel Series）相對獨樹一格。

▲「毛巾系列」大片源自於凱特摩絲。（圖／翻攝自www.mariotestino.com）

他的官網上說明：「這系列開始於馬力歐注意到超模凱特摩絲（Kate Moss）穿著白袍，並用毛巾裹著頭髮。」即便仍帶著妝容，但卻抹去不少距離感，讓傳奇超模多了幾分親民作風。

▲各大超模都搶先拍攝完畢。（圖／翻攝自www.mariotestino.com）

而後這攝影系列便延續至今，許多大明星像是「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、「菲董」（Pharrell Williams）、超模吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）、卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）都在潔白牆面、自然光線下，流露出最溫柔的一面。

▲麥莉、暮光女都展現性感大尺度。（圖／翻攝自www.mariotestino.com）

女星麥莉希拉（Miley Cyrus）則是在大膽作風時期成為第9位拍攝的人，她豪放地敞開浴袍露出左胸，是整個系列裡尺度最大的一張。馬力歐認為不論男女都能感受到自由而表達自己，「因為沒有預定要如何穿、裹浴巾，可以做任何事，隨心所欲穿上。」

▲男生組則是大秀身材的好機會！（圖／翻攝自www.mariotestino.com、mariotestino IG）

目前各大秀場常見的超模們都已經拍過，攝影師官網、官方IG不時會釋出新作品，也成為IG熱門Hashtag，吸引各地男女效仿，成為秀身材、精緻五官的絕佳方式。或許你可以試著拍拍看，搞不好會發現意想不到的另一面。

▲也曾有團體造型，還用彩色色調展現和諧氛圍。（圖／翻攝自www.mariotestino.com）

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