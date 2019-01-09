男神崩壞？貝克漢竟然「畫眼影」　網友集體崩潰

▲這是大家熟悉的貝克漢，準備好看他的新造型了嗎？（圖／翻攝自David Beckham FB）

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英國「足球金童」貝克漢高掛球鞋退休後，轉戰時尚圈有聲有色，代言運動、腕錶及保養品，甚至加入男裝設計團隊，都以帥氣男神形象替品牌加持。不過最近他以「超前衛造型」登上時尚雜誌封面，令網友集體崩潰，大喊：「好可怕！」

▲這個「孔雀綠眼影」讓網友都崩潰。（圖／翻攝自thelovemagazine IG）

讓貝克漢甘願褪去好男人形象的，是英國半年刊雜誌《LOVE》，穿著淺灰色系Dior Men西裝配直條紋襯衫的他，竟然畫上魅惑的「孔雀綠眼影」，脖子上還有綠色的玫瑰花圖案，飄出中性的柔情氣息。

▲你喜歡這樣突破的貝克漢嗎？（圖／翻攝自thelovemagazine IG）

雜誌官方IG於8日公開此造型，立刻引起網友熱論。多數人看不慣陽剛的貝克漢大轉型，紛紛留言：「這是化妝嗎？為何現在男人都要越來越像女人」、「退追蹤了」、「你們對他做了什麼？」「要出櫃了嗎？」也有人猜測是否以已逝的搖滾巨星大衛鮑伊（David Bowie）為靈感。

▲貝克漢是許多人心中的男神，但其實童年也有黑暗期。（資料圖／品牌提供）



而在目前曝光的訪問內容裡，貝克漢透露小時候也曾有黑暗面，「我總是待在角落、話不多的小孩，但當我第一次站在球場上，我感到非常放鬆、自信與快樂，我變成了另外一個人，我知道這是我能做到最最好的事情：『當個專業的足球運動員』。」

▲傳奇超模凱特摩絲（Kate Moss）也是封面人物之一，誇張妝容同樣令人認不出！（圖／翻攝自www.thelovemagazine.co.uk）

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