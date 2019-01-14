一天只吃同種顏色的食物！她用「色彩挑戰」成功治愈厭食症

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@veggiekins

你曾經在吃東西時觀察過食物的顏色嗎？曾經罹患厭食症的網絡紅人Remy Morimoto Park，發起了一項活動，1 color challenge一天只吃一種顏色的食物，不論是黑色或是綠色都成為她的試驗品，成效相當驚人，一起來看看。

Remy Morimoto Park過去讀書時因為壓力太大，一度罹患了厭食症和強迫症，因此身體狀況直線下降。之後在偶然之間，她接觸了綠色蔬食，藉由健康的蔬菜攝取，慢慢找回了對食物的熱情，身體也慢慢好轉。因此一日顏色的飲食活動，其實是想引起民眾對健康食物的熱情，開始嘗試蔬食，最後也得到了廣大迴響。

像是一日黑色飲食，Remy Morimoto Park選擇黑豆、芝麻、黑色通心粉等食材，當然她也坦言口味欠佳，不過從健康角度和手作感受而言，一日體驗是相當好的活動。Remy Morimoto Park希望和她一樣罹患厭食症的民眾，都能藉由這個活動再次愛上飲食。

當然平時Remy Morimoto Park的食物也充滿不同色彩，從她的個人IG就可以發現，她對料理食物相當在行，當然多數都是健康的綠色蔬菜，包含酪梨、奇異果、燕麥吐司等，都是常見的菜單。她鼓勵現代人自己下廚，取代到餐廳消費的模式，而非大吃大喝。因為只有自己真正去製作，才能體會到烹飪的樂趣，也會真正的愛上飲食這件事。

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