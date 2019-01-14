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婚後的6個轉變小趣事　兩人越來越像、老公的地盤剩車上

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編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash

男女從相識、談戀愛到步入禮堂，正式從情人的身份轉換成夫妻，結婚之後再也不是外人，而是「家人」，生活中的大小事都綁在一起，肯定是會比當情人時更多拌嘴，也會有更多需要協力完成的考驗，雖然在爭執的當下雙方都會感到不爽，但如果事後回想就會發現，這些幼稚的小鬥嘴才是生活中需要的幽默與情趣～

▲婚後趣事。（圖／翻攝自Unsplash）

＃變得越來越像

你愛的另一半對你的影響力肯定是非常大的，加上婚後相處時間更拉長，喜歡吃甚麼、喜歡看什麼節目，喜好都容易互相影響；也有人常常說的「夫妻臉」，就是在一起久了之後，會莫名其妙越長越像，或是一起發福～

▲婚後趣事。（圖／翻攝自Unsplash）

＃變得超小氣

一起生活就要一起分擔家中的可用資源，廁所通常是最搶手的東西，誰用了幾分鐘都要斤斤計較才行，還有網友分享，他們有時候甚至連插座都要搶呢！

＃彼此做無聊的測試

相信大家都做過這樣的事情，為了測試對方到底有沒有用心為這個家付出，會在一些小地方耍個心機，像是媽媽們都曾經在家中明顯的地方丟一個垃圾，看老公到底什麼時候才要撿，但心裡又暗自希望他不要撿，這樣就有理由可以罵他了。

▲婚後趣事。（圖／翻攝自Unsplash）

＃用各種方法決定家事的分工

維持一個家的整潔是每個人的責任，現在已經沒有什麼女生就要全權打理家務的概念了，所以男生也有責任，每一對夫妻對於分配工作的時間跟項目，都會有一套獨特的決定方法，例如：猜拳、玩遊戲，或是比「誰看電影先哭就要洗碗」這類奇怪的方法。

▲婚後趣事。（圖／翻攝自Unsplash）

＃冰箱的食物不能亂吃

前面提到婚後會變得小氣，當然在食物方面也是，如果在冰箱裡看到不是一起採購或是吃一半的東西，千萬不要亂拿，如果這是對方特地留下來想要回家享用的，那你就倒大楣了。

▲婚後趣事。（圖／翻攝自Unsplash）

＃家是老婆的地盤，老公的地盤剩車上

不可否認的是，女人的東西真的很多，家裡放得滿滿的，佔據大部分的空間，而男人呢，雖然東西不多，但也會想要能有圖個清靜的地方，那就會是女人管不到的車上了。

▲婚後趣事。（圖／翻攝自Unsplash）

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關鍵字：

男女, 感情, 婚後
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