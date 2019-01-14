細緻的水光感膚質！高絲推出第一顆氣墊粉餅

記者李薇／台北報導

在許多韓牌、歐美系彩妝推出氣墊粉餅之後，緊接著的可能是日本的進攻，最近日本高絲集團也搶先發表2019年新的突破，推出全新的氣墊粉餅，深藍色的包裝看起來相當有質感，讓彩妝控都相當期待妝感。

根據日本的IG已經有網友搶先分享，高絲即將推出全新的氣墊粉餅，日本會在3月1日搶先上市，售價日幣5800元（大約台幣1900元），一般高絲的定價都很佛心，因此在台灣的價格應該會更便宜一些，粉絲可以先把壓歲錢留起來，等著入手。

▲高絲推出全新的氣墊粉餅。（圖／翻攝自twi_tkmk IG）



在包裝上以簡約的深藍色設計，標榜可以打造出水漾感的光澤肌膚，在妝感上，搶先試用的網友也表示，是帶有遮瑕度的質感，跟一般講求透明感的日系彩妝有所不同，不過卻又能展現出輕盈不厚重的妝容效果。

許多網友看到這則貼文，也紛紛在IG文章下面留言，大呼，「它還有光澤！我覺得值得嘗試一下」、「喜歡、喜歡」，可見高絲推出新的產品還是讓網友蠻期待的，當然台灣也很有機會會上市，可以期待一下。

這不是高絲集團推出的第一款氣墊粉餅，之前JILL STUART也推出了氣墊粉餅，細緻的光澤感可以呈現出水光透亮的妝容效果，受到很多人喜歡，這次品牌再度傳出新品的消息，相信也會讓人滿意。