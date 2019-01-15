別總把分手掛嘴邊！3個吵架底線別碰，感情才能長久

文／Squid 圖／Pixabay

情侶在一起久了，很容易忘記彼此的界線，常常會為了很多小事爭吵，尤其是住在一起之後，很多芝麻小事都會變成大事，這時候絕對要記得3個底線，才能讓彼此的感情長長久久，不然就很容易分開。

1.別把分手放在嘴邊

很多人吵架總是會把分手、離婚的底線拿出來威脅對方妥協，不過這樣做其實非常傷感情，針對一些芝麻小事，手段也過於激烈，長時間總是拿出底牌讓對方屈服自己，以後不但越用越沒效，也會讓彼此感情越來越淡，因為「原來這件小事，比分手更重要」，非常傷人心。

2.抓住和好的契機

與其情緒化的爭吵，不如理性的溝通，仔細想想，兩人爭吵大多是因為理念不合或是習慣不同，這件事情吵架只會讓兩人感情消磨，應該是理性的溝通，找出癥結點，才能真正的解決問題，當有一方有些小舉動提前示好，就別再傲嬌，抓住契機，兩人好好討論解決之道才是真正改善彼此相處的重點。

3.絕對不要分房睡

很多情侶都會住在一起，一吵架為了避免尷尬，都會分房睡，不過這樣感情就會越睡越淡，兩人沒有共同想要和好的意識，如果一起睡，難免都會有些小互動，透過這些互動，也許就是和好的契機，甚至可以趁機心平氣和地溝通，絕對要好好利用睡前的時刻。