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「腰包」3種個性穿搭學起來　讓冬季衣著不無聊

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▲腰包穿搭。（圖／FACY 提供）

要說到近期熱門的流行包款，第一個聯想到的應該就是腰包了吧！從前幾季高端品牌再度將相當有復古感的腰包再度搬上檯面之後，又再度引導了包包的流行趨勢。雖然能展現出相當的時尚感，但直接繫於腰上的穿戴法似乎對部分人而言還是有些障礙，也使得腰包側背的風氣開始日漸增長。

▲腰包穿搭。（圖／FACY 提供）

腰包3類型，展演不同個性

本季，女子的時髦氣勢就用腰包來表現吧！3 個不同材質的腰包款式各有個性風範，應用於穿搭時印象感也有所區別。帥氣的皮製、休閒的尼龍材質、可愛的刷毛設計，你的選擇又是哪一個呢？

帥氣女仕的皮製腰包

▲腰包穿搭。（圖／FACY 提供）

蓬袖的針織開襟衫搭配上直筒牛仔褲，上寬下窄的率性感提點出身材的好比例。選擇皮製的側背腰包為俐落的女人味添上幾分玩心。

▲腰包穿搭。（圖／FACY 提供）

皮衣加上動物紋的下身充分展現了狂野的女子氣息，呼應這樣的帥氣個性，利用相同材質的皮製腰包統一整體的穿搭風格。

休閒女子的尼龍腰包

▲腰包穿搭。（圖／FACY 提供）

最常見的尼龍材質腰包總是給人恬適的休閒氣息，在以輕鬆的運動混搭風格穿搭時是最適合不過的一個包包款式。

▲腰包穿搭。（圖／FACY 提供）

寬鬆的高領毛衣與百褶格紋長裙的搭配組合女孩味十足，比起氣質小包，利用男孩感的腰包完成穿搭更能表現出別於他人的品味印象。

可愛女孩的刷毛腰包

▲腰包穿搭。（圖／FACY 提供）

腰包從春夏一路流行到秋冬，想利用此單品展演季節感的話，不妨就利用近期也相當熱門的刷毛款式吧。配上格紋與短靴，恰到好處的冬季感輕鬆打造。

▲腰包穿搭。（圖／FACY 提供）

腰包可以為女孩感的造型加入些許的俏皮氣息，選擇白色的刷毛款式不僅為穿搭點出重點，也讓可愛印象與眾不同。

Photo : WEAR

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