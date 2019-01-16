米蘭男裝周／王嘉爾獻唱嗨爆！這5點秒懂FENDI秀

▲FENDI在米蘭時裝周展演2019春夏系列。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2019秋冬男裝周輪到FENDI上陣，整場秀的記憶點眾多，從服裝、包款到表演嘉賓王嘉爾都令人印象深刻，趕緊看看以下5點，秒懂FENDI秋冬男裝的特色與魅力。

▲王嘉爾演唱《Fendiman》。（圖／品牌提供，以下同）

1. 客座藝術家

Karl Lagerfeld從1965年開始與FENDI合作至今，2019秋冬，以「客座藝術家」的身份，將觀點融入系列中，用錯視效果製造幽默詼諧的態度，例如雙色西裝便令人會心一笑，嚴謹的肩部剪裁、用拉鍊讓袖子敞開，細節毫不含糊。

▲雙色西裝相當有趣。

2. 老爹味服裝

寬寬的西裝褲、規矩的外套，斜紋領帶紮進褲腰，老爹風不只有鞋子，服裝單品也能辦到，至於該怎麼駕馭？有點穿搭功力就能既復古又潮。

▲老爹味的外套、褲子。

3. 瘋狂玩拼貼

男裝創意總監 Silvia Venturini Fendi 將FF Logo、手寫字母、復古照片組合，透過數位印花絲綢、羊毛皮嵌花和網眼布料，穿插於系列中，出現在包款上充滿藝術情緒，在翻羊絨外套上，變得可愛活潑。

▲將不同元素拼貼出搶眼效果。

4. 包包好多樣

男生拿小包的風潮逐漸蔓延，提在手上竟也沒有違和感。經典的Baguette（貝貴提）、Peekaboo都有男士款，除了皮革，尼龍材質顯出輕盈休閒感，腰包配上肩背帶的設計，則帶來新鮮想法，很有意思。

▲包包變化多端，男士們有各種選擇。

5. 王嘉爾演唱

大陸男星王嘉爾不但是看秀嘉賓，在後台和Silvia Venturini Fendi 開心相見，他還上台演唱去年專為FENDI譜寫的歌曲《Fendiman》，被看中的程度不言而喻。

▲王嘉爾在後台和創意總監 Silvia Venturini Fendi 開心相見。