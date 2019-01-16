林俊傑「車站時尚」靠娃娃噴發潮味　到巴黎準備看LV秀

▲林俊傑穿LV春夏系列服裝，準備前往巴黎。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

林俊傑出發到巴黎，準備參加巴黎時間1月17日舉辦的LOUIS VUITTON（路易威登）2019秋冬秀，他在倫敦準備搭歐洲之星前往巴黎，穿著由新任男裝創意總監Virgil Abloh設計的2019春夏服裝，後背包上掛了KAWS娃娃吊飾，潮味果然無所不在，抵達巴黎後他便在街上玩起滑板車，留言「Let’s go」！

▲抵達巴黎後，林俊傑在街上玩滑板車。

2019秋冬系列將是Virgil Abloh入主LV男裝的第二季作品，仍然很受關注，林俊傑將在第一時間欣賞。啟程前往巴黎的「車站時尚」，他穿著彩虹紮染連帽上衣，搭配淺黃色的寬褲，非常醒目，腳上是Trainer高筒球鞋，還有Christopher後背包，再戴上自己的潮牌SMG的帽子，在車站輕鬆成為搶眼焦點。

▲林俊傑身邊的行李箱上，貼著好多條碼貼紙，背包上的KAWS吊飾很搶眼。。

忍不住要跟林俊傑說，白色行李箱上有好多條碼貼紙沒撕掉，搭火車不托運行李沒關係，但搭機的時候，行李得靠條碼判讀送往目的地，太多條碼貼紙，萬一一個誤判行李走錯路，可就惱人了啊！



▲Christopher後背包，167,000元。



▲LV Trainer高筒球鞋55,000元。



▲MASCOT太陽眼鏡24,400元。

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