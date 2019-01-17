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台灣女孩走米蘭「男裝周」　個性臉蛋打通國際伸展台

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編輯／Ann 圖／翻攝自nowfashion、observador

2019米蘭男裝周看點滿滿，除了各大品牌輪番上陣之外，伸展台上也出現許多我們熟悉的身影，台灣模特們的黑髮黃皮膚瞬間脫穎而出。包括將首次踏上時裝周的蔡昕晏、新秀男模周恆齊順利拿下時裝周門票，讓觀眾們看見台灣模特努力走向國際的企圖心。

蔡昕晏首次踏上米蘭男裝周

在男女裝逐漸融合的時代，男裝周中有女裝越來越普及，台灣女模蔡昕晏走上服裝品牌Miaoran伸展台，演繹全黑長版襯衫搭配皮靴，她的五官很有個性，上個月出發歐洲前才在潘黛麗40無限發表會壓軸走秀，首次踏上國際伸展台，竟是米蘭「男裝周」，蔡昕晏說：「從來沒想過，第一次踏上時裝周竟然是男裝周，很不可思議而且很緊張，再來就是2月底的米蘭女裝周，希望也能有不錯的成績。」

▲米蘭。（圖／翻攝自nowfashion、observador）

▲米蘭。（圖／翻攝自nowfashion、observador）

▲台灣女模蔡昕晏在米蘭男裝周走秀。（圖／翻攝自nowfashion、observador）

周恆齊擔任米蘭男裝周Miguel Vieira 走秀模特

在米蘭男裝周走秀是每個男模的夢想，同樣是台灣之光，新秀男模周恆齊完美消化Miguel Vieira 成熟內斂的風格，在高大的外國模特中脫穎而出，戴起復古眼鏡，依舊可見電力十足的雙眼。前不久才走完2018 Fashion's Night Out的他，被時尚編輯評論為「外型獨特，風采獨具，眼神略帶不羈」。受到品牌Miguel Vieira 青睞，首次踏上米蘭男裝周，十分振奮人心，周恆齊說，他會繼續在國際舞台上，為了台灣而發光發熱。

▲米蘭。（圖／翻攝自nowfashion、observador）

▲米蘭。（圖／翻攝自nowfashion、observador）

▲米蘭。（圖／翻攝自nowfashion、observador）

周恆齊擔任米蘭男裝周Miguel Vieira 走秀模特。（圖／翻攝自nowfashion、observador）

陳沛璽獲得Emporio Armani的欽點

近年來一直能看到台灣模特在國際舞台努力的身影，走上男裝周也有前例，2016年模特兒陳沛璽（Pace）獲得Emporio Armani欽點，成功在米蘭男裝周伸展台上詮釋2017最新春夏男裝。從百人選拔之中脫穎而出的他，身高180cm在模特圈不算出眾，卻因個性五官，走過舞台就讓人留下深刻印象，相信未來會有更多台灣之光被世界看見。

▲米蘭。（圖／翻攝自nowfashion、observador）

▲台灣模特陳沛璽詮釋2016米蘭時裝周。（圖／翻攝自nowfashion、observador）

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關鍵字：

米蘭男裝周, 台灣, 模特, 國際, 蔡昕晏, 周恆齊
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