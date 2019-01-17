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獲4660萬讚的「神秘雞蛋」出公益潮T　限時24小時快搶

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▲世界紀錄蛋。（圖／翻攝world_record_egg IG）

▲這顆雞蛋已有超過4660萬讚。（圖／翻攝world_record_egg）

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@world_record_egg、EGG GANG官網

想必已經不少人朝聖過這顆「世界紀錄蛋」了吧！在今年1月5日時，一個神秘IG帳號@world_record_egg發佈了一張去背雞蛋照片，並且囂張的號召所有人一起打破Kylie Jenner凱莉珍娜「IG最多讚1800萬」的紀錄，神奇的是這顆雞蛋得到了全球的捧場，十天內破紀錄，目前已有超過4660萬讚，昨天更發起了24小時買潮T做公益的限時活動！

▲世界紀錄蛋出潮Ｔ做公益。（圖／翻攝自IG@world_record_egg）

「世界紀錄蛋」在限時動態中PO出了推出了24小時的限時活動，主頁連結中總共販售了「EGG GANG」系列6款短袖T恤與長袖帽T，此次的服裝設計是與藝術家Luke Smile合作（IG@lukesmile91），並且表示商品的10％收入將會捐給國際精神疾病慈善組織NAMI（IG@namicommunicate），藉由這顆蛋的力量號召大眾做善舉！

▲世界紀錄蛋出潮Ｔ做公益。（圖／翻攝自IG@world_record_egg）

這篇貼文目前已經吸引了超過四千六百多萬愛心，官方帳號粉絲也有七百多萬，可見影響力勢必很龐大。短袖T恤定價15.75英鎊（約NT＄625），帽T的定價則是25英鎊（約NT＄1000），其實價格也不算太貴，用小錢就能沾上這顆蛋的光，還能做善事，就連知名饒舌歌手Travis Scot都已經穿上！想必已經造成一陣瘋搶了～

▲世界紀錄蛋出潮Ｔ做公益。（圖／翻攝自IG@world_record_egg）

▲世界紀錄蛋出潮Ｔ做公益。（圖／翻攝自IG@world_record_egg）

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關鍵字：

世界紀錄蛋, 雞蛋, IG最多讚, Travis Scot
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