12星座1月愛情運勢！射手感情運大旺、巨蟹辛苦卻因此成長

2019年1月，好幾個行星進入摩羯座，代表建立關係開始要學習務實的建構，而不是憑感覺做事，當有一個計畫時，也是關於給自己一個承諾來提昇關係中的承諾度和負責任的一個態度。

牡羊座：參與團體活動，多與新朋友互動



1月時，牡羊座的情緒起伏稍大，因為在工作時間的安排上，和感情之間失去了平衡，在這個月份，懂得安排與規劃是很重要的，不然忙亂的步調，會完全打斷了愛情相處的品質，但只要願意調整，1月對牡羊來說，是好運開端的一各月份。

單身的牡羊座，此時是愛情能量不錯的月份，多參與團體活動，讓自己的心敞開，無需預設任何立場，妳的魅力將會有人看見，並想多與妳認識，尤其在一月中旬前後，妳的人際桃花運正在綻放，機會將有可能出現。

金牛座：情緒起伏，機會出現但沒把握



金牛座在1月時，有機會遇見聊得蠻愉快的對象，但因為自己的某些標準或擔憂，而容易讓這樣的機會無法繼續延續，因為對方一開始也不可能完全展現出全部的個性，彼此都需要多花點時間來認識，而不是馬上就做出一個判斷，緣份反而就稍縱即逝了。

有伴侶的金牛座與對方相處很愉快，彼此交流的過程中，提升了情感的溫度，心中一直想要穩定下來，因此在互動時更積極，這個月份也很適合一起認識彼此的親朋好友，那麼會了解彼此更多。

雙子座：放下心中顧慮，體驗自在

兩個人在一起，自在是很重要的，雙子座在1月份時，心中會有一些莫名的膽怯出現，擔心自己在關係中是否可以付出更多，是否有能力可以擔起關係中的責任，但此時妳需要放下這些“想太多”，彼此才能自在相處。

單身的雙子座在1月下旬人際桃花運開始增強，雖然有桃花出現，但容易出現隱瞞或欺騙的狀況，有可能妳還無法敞開心與對方真誠往來，兩人都很需要時間認識彼此，別抱太多期待，以免過於失落。

巨蟹座：感到辛苦卻因此成長



巨蟹座在進入一月的魔羯月，有好幾個行星與巨蟹處於對衝位置，這讓巨蟹座備感壓力，此時在關係中容易感受不到在乎和愛的流動，但一月對巨蟹而言，其實是要鍛鍊重視共同目標，而非用感覺行事的一個月份，當巨蟹座願意調整時，將會學習與收穫良多，記得把在乎放回自身，而非從外在索求，才能同樣的收到愛。

單身的巨蟹會加倍的感受到心中有許多孤單寂寞蜂擁而出，感受到身邊的人幸福喜悅，自己更容易沉溺於孤單情緒之中，此時的妳並不是要急著尋找心儀的對象，而是要把焦點放在自己身上，與自己好好享受這些單獨的片刻，那麼當有親密關係出現時，才不會失去自己。

獅子座：桃花大開，魅力提升



單身的]獅子座朋友在一月份進入了人際桃花運極強的時候，這時會分為兩種狀況，一種事還搞不清楚自己要什麼，因此當桃花出現時，容易變成短暫的歡樂，而在一月下旬確感到心中空虛，而另一種屬於寧缺勿濫，但願意打開新的可能性的心態，那麼一月運勢將會幫妳大大加分，說不定因此遇到互有好感對象。

有伴侶的獅子座，因為一月工作運勢很忙碌的，一月下旬更是有許多突發狀況要面對處理，關係中也是，妳需要懂得適時的關心彼此，願意表達心中真實的狀況和心意，感情反而會因此愈親密，但大致上本月的愛情能量對獅子來說，都是很不錯的。

處女座：運勢不錯但要謹慎處事



處女座在1月的運勢大致上都很不錯，但在感情上，卻有可能因為不錯，反而忽略許多需要注意的細節，雖然都是小事，但容易讓兩人的心情不好，因此別因為太過開心的一些好消息，而忘了對方的心情，容易樂極生悲，面對關係需要誠實溝通，妳以為的沒事，有時會變成有事。

單身的處女座，會有種曖昧或模糊的關係狀態出現，妳希望對方可以成為自己所想的樣子，但妳也隱約知道，對方不太可能是自己內心希望的樣貌，當妳放錯了期待時，那麼就容易產生無謂的挫折感，有時妳需要明瞭，曖昧很多時候是因為不愛，才因此一直曖昧。

天秤座：感到辛苦，但即將過去



天秤座在一月份愛情關係上，會感到有點辛苦，互動的過程總有種溝通不順的感覺，因此難免覺得自己是否哪裡做的還不夠好，陷入有點自責的狀態，這些情況在1月下旬之後，將漸漸抒解開來，妳需要放迂迴的表達方式，直接說出內心聲音，那麼在1月底妳的愛情運勢，都會開始順利。

單身的天秤座面對是否要有新的對象，心中有許多猶豫，主要來自對自己信心不足，雖然外表總是看起來不錯，但這些不錯掩飾了妳以為的自卑，但1月下旬天秤座的愛情運勢，開始撥雲見日，妳不能一直把自己悶著，在這段時間要多與朋友互動，參與聚會，那麼桃花能量，才能進入到自己生活中。

天蠍座：立場明確，要有主見



天蠍座在1月份需要懂得溝通，不然容易造成對方的不滿，在一月中之前大致上都還算平順，但越接近下旬，彼此的不愉快就容易產生，主要是因為心裡的話堆積太多，沒有出口，而產生了怨言，清晰表達自己的立場是很重要的，面對狀況不要先逃避，那麼彼此會有更多隔閡。

單身的天蠍座，一月愛情運勢屬於平順，雖然看起來好像沒什麼機會出現，但在下旬卻有可能突然出現意料之外的對象，但因為天蠍自己心中的不確定性很高，多花點時間和對方互動了解，是需要的，但這過程中不用太強求，在某個時間點之後，妳就會很清楚要不要繼續相處下去。

射手座：感情運大旺，但要放下過多期待



雖然說2019年的整體運勢起起伏伏，但因為射手座有個幸運之星的眷顧，因此總是在卡關時，就會出現幸運轉機，一月份妳的情感運勢是非常不錯的，但要注意有時妳容易對伴侶投射過多的期待和標準，反而容易讓對方感覺自卑而引發爭吵，放下妳的挑剔，事實上對方很認真的以自己方式在經營這段關係。

單身的射手座要把握今年的好姻緣，一月份開始妳的桃花運勢不斷的節節上升，很有可能因為工作的關係或出差，或是去到某些地方旅遊，而認識了很有感覺的對象，非常有機會展開熱烈，但首先妳需確定自己的真實心意，而才不會別成了感情中落跑的那個人。

摩羯座：渴望穩定，更上一層



摩羯座在一月份，對於關係的提升非常重視，很有可能彼此都是很穩定的，但因為自身對於家的責任感開始有些不同了，而想要有個共識與計畫，而可以一起進行的目標，才能感受踏實，因此一起整理出共同想法來努力是很重要的，才不會落入覺得自己一昧一直付出過於辛苦的情況。

單身的魔羯座渴望穩定的關係出現，因此對於感情的態度開始積極，但魔羯座自己要留意，因為有可能過於心急，反而失去了愛的感受力，而變成只是身邊有個陪伴的狀況，那麼這樣的情感反而失去愛的意義。

水瓶座：內心隱憂慢慢浮現



水瓶座在一月時，發現自己過去未處理的內心焦慮或隱憂，慢慢的浮現出來，很有可能是來自心中深藏的不安感，或是對自己的不信任感，因此在面對愛情時，也容易在相處上感到緊繃或無力，而一月底需要留意人際的一些狀況，但這些發生，都是來教導水瓶如何活的更自在。

單身的水瓶座工作很多聚會也多，很有可能因為某些場合而遇到覺得不錯的對象，但妳需要先搞清楚，對方是否單身，因為很有可能妳不小心變成了一種曖昧不明的狀況，但卻後知後覺。

雙魚座：遠距離或是不明朗



單身的雙魚座在一月份，很有可能出現遠距離加關係不明朗的狀況，而這樣的人出現時，妳也還沒搞清楚對方是什麼樣子的人、什麼樣的關係，就傻呼呼的陷入這些模糊狀態，因此就很容易變成只是片刻的享受戀愛氛圍，但這樣的情況有時連曖昧都稱不上。

有伴侶的雙魚座，進入一月之後工作運開始更加忙碌，面對關係上的相處妳需要懂得適時調整自己生活步調，不然對方會以為妳是不愛了或不在乎，而累積許多情緒，關係中妳需要重視對方和自己感受，而不是過於目標導向，不然妳的關係，對方反而會收不到喔。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

【延伸閱讀】

【塔羅大師Jan Jan 2019星座運勢之愛情篇】水瓶、雙魚、牡羊、金牛將會遇見心上人

【麥玲玲2019生肖運程之愛情篇】預測豬年桃花運！你有沒有望在明年脫單、結婚？