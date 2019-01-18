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高調放閃這樣穿！4種泫雅與E'Dawn的「教科書級情侶穿搭」

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令人羨慕不已的高CP情侶──泫雅與E'Dawn擅長以不同色系、材質及配件展現絕佳默契，不僅形塑各自風格及特色，同時襯托彼此的美好，散發一股低調而甜蜜的浪漫氛圍。

1、色系搭配

泫雅以一件Chanel淺綠軟呢外套形塑優雅，而E'Dawn則以軍綠色風衣搭配，同為綠色基調下運用淺與深相襯， 雖不如對比色來的強烈，卻也在低調中找到和諧，一同演繹復古風格。

▲泫雅。（圖／翻攝自IG）

透過顏色表達默契！鵝黃色襯衫配上混色針織外套，泫雅與E'Dawn以柔和、舒適的色調呼應著彼此，散發著淡淡地甜蜜與溫暖。

▲泫雅。（圖／翻攝自IG）

機場穿搭總以舒適為主，泫雅與E'Dawn皆穿著鐵灰色的大學T恤，極簡單品運用色塊、圖紋與顏色做出漸層、堆疊趣味，有如兩人的性格，充滿變化與活潑。

▲泫雅。（圖／翻攝自IG）

2、相輔相成

泫雅身穿一件鑽石珠光洋裝搭配桃粉外套與Jimmy Choo 鑽石布鞋出席活動，而E'Dawn則以全白造型配上格紋西裝外套陪伴在一旁，簡約的穿搭襯出女生的亮麗、奢華之感，共演復刻唯美的時髦穿搭。

▲泫雅。（圖／翻攝自IG）

E'Dawn 一身帥氣俐落的全黑穿搭，散發一股令人捉摸不透的氣息;泫雅則以繽紛相佐，粉紫色毛衣與綠色褲襪形成強烈對比，並將巧思注入於領巾之上， 完美詮釋甜美的少女情懷。

▲泫雅。（圖／翻攝自IG）

3、黑白至上

經典的黑白配總是令人著迷、擁有無窮魅力。泫雅與E'Dawn 皆以黑、白交錯的穿搭方式演繹學院風的恣意浪漫，以高領毛衣、軟呢外套和皮鞋相互呼應，將兩人的甜蜜氛圍引領至最高境界!

▲泫雅。（圖／翻攝自IG）

泫雅與E'Dawn分別穿著大學T恤配上Alexander Wang運動棉褲，一黑一白的搭配之下，展現著彼此完美的契合度，形塑一股隨性、休閒之感。

▲泫雅。（圖／翻攝自IG）

4、配件混搭

情侶穿搭除了服裝的搭配之外，將細膩巧思注入於配件之中，這也是呈現默契的一種方式！泫雅與E'Dawn分別以黑色與豹紋帽子相互搭配，即使衣服自成一格，藉由小配件聯繫彼此，看起來登對又和諧。

▲泫雅。（圖／翻攝自IG）

擅用配件也能很加分！泫雅身穿Oversized寬版西裝外套與E'Dawn的蓬鬆羽絨大衣相稱，且以腰包作為機能性搭配，提升穿搭完整性，共演復古的時髦街頭裝束。

▲泫雅。（圖／翻攝自IG）

文／Harper's BAZAAR　圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, 泫雅, 情侶, 南韓, 穿搭, E'Dawn
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