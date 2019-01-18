Nike智慧籃球鞋2月開賣！高科技自動調鬆緊、LED換色還能無線充電

編輯／JJ 圖／翻攝自Hypebeast、IG@nikebasketball、@jaytatum0

Nike在幾日前就已經先釋出一部短片，邀請眾多運動好手試穿，拍攝他們滿意、驚喜的表情，卻沒有將畫面帶到鞋子上，吊足了大家的胃口，現在終於發佈啦！原來是先前HyperAdapt 1.0的進化版「Nike Adapt BB」要推出了，真正的智慧型籃球鞋，不只是高科技噱頭，更是強調它強大的量身功能性。

在發表會中提到，Nike Adapt BB是設計給世界上所有的球員，依照每個人不同的需求去調整鬆緊、包覆性，以運動員來說，時常做的衝刺、急停、起跳、落地等動作，對球鞋都是一大挑戰，為強調這是一雙「實戰」鞋，Nike也經過多項測試，包括撞擊測試、高溫、數萬週的壽命終止測試以及防水測試。

16日時由Jayson Tatum在比賽中實著，他是第一位穿著 Smart Shoes 在NBA實戰的球員！球鞋外觀看不到鞋帶，鬆緊由內部的動力綁帶裝置調控，搭配「Nike FitAdapt」電動綁帶技術，能自動即時調整最適合的鬆緊度，也可以透過手機APP做更多個人化的設定。

鞋底的LED燈設計是這次鞋款的一大亮點，不只是機能性要強，還要夠潮才行！手機APP可以為LED燈換顏色，非常搶眼，LOGO部分的設計也很不一樣，除了大勾勾包小勾勾，尾端點點虛線部分，也與LED燈有異曲同工之妙，很有未來感。

與前一款不一樣的地方，除了性能更完善，還多了無限充電的功能！變得更高科技、人性化，價錢卻是前一代的一半，雖然依然要價350美元，卻是相當值得入手，將於2月17日正式推出。

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