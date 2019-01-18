Off White創辦人同名品牌首發是「迴紋針」！網：小時候做過一模一樣的

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@virgilabloh、OFF-WHITE品牌官網

OFF-WHITE主理人Virgil Abloh的潮流眼光早已經讓世人驚艷，黑白路障和封鎖線都曾作為發想。身兼Louis Vuitton男裝創意總監的他，現在又多出一份頭銜，同名品牌Virgil Abloh即將問世，首個系列竟然是巨型「迴紋針」，網友們也絲毫不留情回應，「我猜這條2千美金」「小時候做過一模一樣的」，但是不管外界聲浪如何，Virgil Abloh對迴紋針的熱愛沒有那麼簡單。

▲Off-White主理人Virgil Abloh。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）

Virgil對迴紋針的喜愛早就不是秘密，在2017年7月Off-white就已經和美國珠寶商Jacob the Jeweler攜手推出聯名款黃金迴紋針。黃金色奢華造型，上頭刻有Office Supplies（辦公室用品）的字眼，一登場討論度就破表，在外界疑惑之下，Virgil還是堅定的表示，「這是一種碰撞 - 這是迴紋針，同時也是一特別方式進行切割的鑽石。」有這樣的想法也就不意外，為何Virgil會在同名品牌首個系列就推出迴紋針。

▲Off-white曾和美國珠寶商Jacob the Jeweler推出聯名黃金迴紋針。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）

近日Virgil的私人IG上，曝光了標有同名品牌Virgil Abloh的「迴紋針外盒」，更寫上了「Recycled Jumbo Paper Clips」（可回收的巨大迴紋針）。隨後又發佈了自己戴上迴紋針項鏈的照片，和Off-white品牌曾推出的迴紋針手鏈有些神似，姑且不論Virgil的個人品牌是否成功，顯然已經造成一波討論風潮，相信也會和Off-white銷售一空的迴紋針手鏈一樣亮眼。

▲Virgil大愛迴紋針。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）

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