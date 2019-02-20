天生有「暴怒體質」的星座Top 5 ！牡羊太過正義、處女痛恨豬隊友

▲天生暴脾氣的5大星座。（圖／翻攝自unsplash）

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你也認識每天都氣pupu、天生易怒暴脾氣的人嗎？現在就公開12星座中有易怒體質的5大異類，榜上有名的要注意了，請友善面對人生！

Top 5 處女座

處女座看似脾氣不差，不過他們最恨半路打破計劃，或是臨時發生變數的鳥事鳥人，特別像是遇到團體活動中的豬隊友，他們絕對是第一個跳出來罵人的。因為在他們的價值觀中，不允許有人破壞自己在意的事情，別怪他們無理，可能是你太過分了。

▲處女最恨豬隊友。（圖／翻攝自unsplash）



Top 4 天蠍座

如果說暴脾氣，怎麼能夠漏掉天蠍呢？其實天蠍是隨和的星座，不過要是你踩到他們的地雷，真的別怪他們不客氣，這很有可能是他們強調過許多次的，而你不當一回事，那麼他們也會對你大打折扣。因為天蠍會把在乎的人和不在乎的人劃分清楚，同時對外人極其沒有耐心，請大家多多留意。

Top 3 牡羊座

牡羊座一直是直來直往，不會隱藏自己不爽的脾氣，不高興就是不高興，絲毫不去掩飾任何動作。同時牡羊也相當正義直言，有看不爽的地方就馬上說出口，雖然是好人一枚，卻被冠上脾氣很差的罪名。另外也相當討厭白目的人，他們寧可自己來，也不想交給別人浪費時間。

▲牡羊有話直說。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 射手座

射手座一向是大大咧咧，不會裝什麼好脾氣給外人看，因為他們很重視朋友之間的關係，所以無法接受任何有關背叛的事情，一旦被發現，絕對會鬧翻。通常忍到一個程度就會爆發，並且衝動之後，也會瀟灑的離開，名副其實敢作敢當的星座。

Top 1 獅子座

獅子座因為天生霸王級的個性，認為在群體中，應該要聽自己的，所以一旦朋友們不把獅子的話當一回事，那麼他們會馬上爆炸，並且宣誓主權，讓大家都知道獅子不是好惹的，這樣的個性的確讓人卻步呢。

▲獅子霸王級個性要當老大。（圖／翻攝自unsplash）

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