千鳥格、大格紋褲很難搭？只要一件「黑色上衣」解決所有時尚災難

為避免穿搭上的失誤，大部分台灣男生總是偏好穿著牛仔褲或黑色、卡其色等基本色的褲款。然而即使在上衣、外套或配件上做變化，下身若都是差不多的單品還是會讓造型少了些許可看性。

偶爾就嘗試以格紋長褲穿搭吧！根據格紋的差異所詮釋出的造型印象也有所不同。低調個性可以從細緻的千鳥格紋著手，想增加注目效果的話可以選擇格紋線條鮮明的款式著用。而讓不少人困擾的上衣搭配問題，就一律先用黑色上衣解決吧。Check 日本男生的「黑 X 格紋」搭配範例，讓格紋褲穿搭更容易上手。

質感黑上衣 X 灰格紋長褲

挑選一件穿起來舒適、版型優良的黑色上衣是格紋長褲穿搭的首要重點。以簡單高質感的素色上衣帶出格紋的紳士氣質，尚在搭配初學階段的話最為推薦。

溫暖黑毛衣 X 千鳥格紋長褲

毛料的千鳥格紋褲在選擇黑色上衣時，可以挑選質地相近的毛衣一起搭配。協調的用料讓造型展顯整齊、俐落的溫暖印象。

層次黑上衣 X 棕色格紋長褲

線條豐富的格紋長褲透露出濃濃的英倫氣息，高雅的衣著感不宜再搭配上色彩或造型太過繁複的上衣。簡單利用一件黑色針織衫並將袖口微微捲起露出不同色調的內搭衣著就可以有十分理想的層次造型。

商務黑襯衫 X 棕格紋長褲

想利用格紋褲穿搭出商務休閒感時，不妨就選擇以襯衫搭配。深色的襯衫單品表現了成熟男子的穩重氛圍，而棕色格紋長褲的俏皮感則提升了造型的活潑氣氛。

拼接黑襯衫 X 灰格紋長褲

習慣以深色穿搭的你，若是想讓造型看起來有別於從前卻不敢大膽嘗試改變的話，建議在一貫的黑色系穿搭中偶爾加入格紋單品來增加變化度。

黑高領上衣 X 灰格紋長褲



格紋造型維持清爽印象的關鍵就是以簡約的色彩表現穿搭。上衣與鞋子都分別以格紋線條的色彩呈現，不僅讓搭配更加輕鬆，簡單俐落的穿著於正式或是休閒時刻都適用。

Photo : WEAR Text : An

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