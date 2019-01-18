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米蘭男裝周／LV秀場出現「中文扛棒」　林俊傑當白馬王子和吳亦凡拚帥

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▲LV。（圖／記者林明瑋攝）

▲LV秀場出現中文看板（箭頭處）。（圖／翻攝影片）

記者林明瑋 / 台北報導

2019秋冬巴黎男裝周，輪到LOUIS VUITTON（LV，路易威登）登場，這是男裝創意總監Virgil Abloh掌舵的第二季，整場秀就像是「秀」，場地佈置成紐約街頭，還有個招牌寫著「新寶昌海鮮公司」，手套貫穿著系列，伴隨薩克斯風的音樂和歌聲，Virgil Abloh以已故流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）為靈感，完成了一場精彩的演出。

▲LV。（圖／記者林明瑋攝）

▲LV。（圖／記者林明瑋攝）

▲林俊傑秀出LV秀的邀請函。（圖／翻攝林俊傑IG、品牌提供）

林俊傑（JJ）是LV的看秀嘉賓，他在IG上po出邀請函，是一隻貼滿水晶的手套，透露了主題，一身白色，看完秀後，他留言寫下：「強而有力。自省、多元、進階 盡在LV 2019秋冬男裝秀。音樂、時尚、藝術於一體的盛會。這就是Virgil Abloh的功力！」LV代言人吳亦凡當然也是座上賓，以黑白裝扮與白馬王王子裝的JJ拚帥。

▲LV。（圖／記者林明瑋攝）

▲LV。（圖／記者林明瑋攝）

▲吳亦凡（左）和男裝創意總監Virgil Abloh相見歡。（圖／品牌提供，以下同）

大秀開始，在薩克斯風、貝斯的伴奏下，Blood Orange現場演唱，紐約的夜晚、風吹得落葉飛揚，店鋪鐵門早已拉下，有人拿著噴漆罐在門上塗鴉，模特兒並非直直向前，而是S形地在街上隨意行走。

從灰色的西裝開啟篇章，長與短兩件式、寬管褲，在流暢的剪裁下，展現既斯文又時髦的態度，逐漸進入寬大輪廓，除了極蓬的鋪棉，連Monogram都變大，造型上用了很多層次，其中百褶裙裡加上褲子，有些飄逸，又帶著街頭感，很有特色。

▲LV。（圖／記者林明瑋攝） ▲LV。（圖／記者林明瑋攝）

▲LV。（圖／記者林明瑋攝） ▲LV。（圖／記者林明瑋攝）

▲LV。（圖／記者林明瑋攝）

除了輕柔些的灰、駝色，鮮豔的紫、紅、桃紅等在秀的中段開始出現，延續了春夏系列中的色調，不同國家的國旗更是視覺焦點，印在布料、包款上，相當醒目，不自覺飄出世界大同想法。

向麥可傑克森致敬的想法，不那麼具象，除了以服裝隱隱代表著成長的各階段之外，當屬手套、軍裝等，令人想起一代巨星的形象。

▲LV。（圖／記者林明瑋攝） ▲LV。（圖／記者林明瑋攝）

所有模特兒走完，燈光暗下，表演繼續著，模特兒再以全黑裝束，配件有著彩虹燈光，Virgil Abloh從街邊的小門出來謝幕，他又再一次地完成了精品與街頭結合的新視界。

▲LV。（圖／記者林明瑋攝）

▲LV。（圖／記者林明瑋攝）

▲LV。（圖／記者林明瑋攝）

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