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歐舒丹推出虹彩櫻花香水　柔美瓶身飄仙氣

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▲▼歐舒丹推出虹彩櫻花限量香氛系列。（圖／品牌提供）

▲柔美瓶身浮刻著櫻花枝椏、霓彩光芒的絢麗包裝設計。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

歐舒丹將經典香氛全新演繹，就像漫步在盛開的櫻花樹下，即使飄著細雨也充滿詩意。懸在枝椏上的雨珠與和煦陽光交錯折射繽紛虹彩，結合櫻桃果香與櫻花香氣，一聞就愛上。

▲▼歐舒丹推出虹彩櫻花限量香氛系列。（圖／品牌提供）

虹彩櫻花淡香水  50ml 售價1,680 元 (限量)

以甜美氣息的櫻桃與葡萄柚果香調為強調，隨之捎來細膩的核心櫻花香氣，宣告春天到來，勾勒出誘人的清甜中調，彷彿將春櫻滿開的夢幻景象捕捉於眼前。最後以柔和木質麝香帶來圓融尾韻，留下繾綣清新甜美氣息。

虹彩櫻花香氛系列，除了有清新甜美的虹彩櫻花淡香水，更推出同系列虹彩櫻花沐浴膠、虹彩櫻花美體乳和虹彩櫻花護手霜，全方面呵護寵愛身體肌膚。

▲▼歐舒丹推出虹彩櫻花限量香氛系列。（圖／品牌提供）

虹彩櫻花沐浴膠 250ml 售價880元 (限量)
蘊含天然植物潔淨因子，調和櫻花花露及櫻桃萃取，質地輕盈清透，遇水即化成豐盈柔細的綿密泡沫，溫和潔淨肌膚，留下柔適膚觸

▲▼歐舒丹推出虹彩櫻花限量香氛系列。（圖／品牌提供）

虹彩櫻花美體乳 250ml 售價1,280元(限量)

蘊含櫻花花露、櫻桃萃取及乳油木果油，質地輕盈能迅速融入肌膚，帶來絲絨般柔嫩細緻膚觸。

▲▼歐舒丹推出虹彩櫻花限量香氛系列。（圖／品牌提供）

彩櫻花護手霜 30ml 售價400元 (限量)
蘊含櫻花花露、櫻桃萃取及具有優越保濕滋潤功效的乳油木果油，舒緩乾燥不適，有效加強防護手部肌膚 。

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關鍵字：

歐舒丹, 淡香水, 虹彩櫻花香水
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