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李聖經紅到發光！蘭芝推出超可愛「小金豬」限定包裝

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▲▼蘭芝推出小金豬限定包裝。（圖／品牌提供）

▲代言人李聖經一身時髦紅色，演繹小金豬限定包裝。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

韓系美妝品牌LANEIGE，今年以喜氣的正紅色為主調搭配活潑可愛的小金豬推出限定包裝，從首次化身幸運小紅瓶的『完美新生肌能露』、氣墊底妝『超緊顏光潤氣墊粉霜』到拜年必備紅唇『時尚炫色訂製唇膏』，都換上喜氣的小金豬紅色限定，可愛到讓人全部想收藏！

▲▼蘭芝小金豬限定。（圖／品牌提供）

▲完美新生肌能露-小金豬新年限定版 40ml 售價2,350元。

青春小電瓶完美新生肌能露，首次換上小紅瓶限量外裝，以紅、金漸層配色襯出奢華燙金字體，象徵新年新氣息。高濃縮精露質地，擦起來水潤輕盈不黏膩，抹上肌膚立即滲透，補充青春電力！

▲▼蘭芝小金豬限定。（圖／品牌提供）

▲超緊顏光潤氣墊粉霜-小金豬新年限定版 15gx2 ,售價1,500元。

氣墊家族中遮瑕力NO.1的超緊顏光潤氣墊粉霜也換上新衣，第一眼從外盒包裝就吸引眾人目光，以活潑可愛的小金豬和應景燈籠造型點綴在喜氣洋洋的紅色盒蓋，讓上妝時也能感受濃厚的新年氛圍。

▲▼蘭芝小金豬限定。（圖／品牌提供）

▲▼蘭芝小金豬限定。（圖／品牌提供）

▲時尚炫色訂製唇膏-小金豬新年限定版 #245 售價950元。

品牌中最具人氣的唇膏，也首度以醒目的正紅色現身，紅、金交錯的奢華感，更增添喜氣的新年氛圍。LANEIGE特別挑選#245名媛杏桃為新年包裝限定色，誘人的杏桃色，能完美襯托肌膚，一抹上就能替你贏來開春好運氣。

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關鍵字：

laneige, 蘭芝, 紅色, 小金豬, 限定
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