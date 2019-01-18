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有錢也買不到！網友推爆的BYREDO「無名香氛」，限量回歸

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▲▼BYREDO無標圖香氛回歸 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲台灣只有配到30組，先搶先贏。（圖／左．品牌提供、右．記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

2016年為了慶祝BYREDO10周年，創辦人特地創作了一款限量香氛，不特別命名，而是讓顧客選擇對其有意義的名字，創造專屬自己的香氛。這款說不上來的迷人氣味，當時一推出就立刻售完，因應粉絲要求，無標題香氛再回歸。

這款無標題的香氛，可說是香水界的創舉。瓶身上的純白標籤，任你自由創造，盒內有著一組BYREDO的自創字體，為這款香氛的命名提供了無限可能性，它可以是你的姓名縮寫、某個人的名字、幸運數字等等，讓你寫下你的嗅覺體驗。

▲▼BYREDO無標圖香氛回歸 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲BYREDO 無標題淡香精 100ml 售價7,000元。（圖／記者曾怡嘉攝）

沒有任何文字暗示或預設立場，當你噴出香水的霎那，都是新的感受。而為何這款香水被網友推爆？乍聞會感受到一股植物芬芳，貫穿香氛主軸。鳶尾根點綴在大片紫羅蘭與青苔中，高聳的松樹散發木質與香脂氣息，讓人彷彿在森林中感受自由開闊。

同場加映 情人節旅行淡香精禮盒

BYREDO淡香精向來只有50ml和30ml兩種選擇，這次為了情人節推出12ml的6入禮盒，精選最受歡迎的六款香氛，包括熱帶爵士、黑色番紅花、反璞歸真、吉普賽之水、莫哈維之影與無人之境。這個情人節就讓BYREDO藉由香氛幫你傳愛吧！

▲▼BYREDO無標圖香氛回歸 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲BYREDO 情人節限定 旅行淡香精禮盒 售價5,500元。（圖／記者曾怡嘉攝）

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關鍵字：

BYREDO, 香水, 限量
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